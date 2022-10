Paura in Coppa Italia, Anelli batte la testa e perde conoscenza: trasportato via in elicottero Attimi di paura durante Fiorenzuola-Lucchese valida per la Coppa Italia di Serie C. L’attaccante Anelli è rimasto a terra dopo un brutto colpo alla testa. Una volta trasportato in ospedale dall’elisoccorso, la partita è stata definitivamente sospesa.

A cura di Fabrizio Rinelli

È stata definitivamente sospesa la gara valida per la Coppa Italia di Serie C tra Fiorenzuola e Lucchese. Il match è stato interrotto dopo 21 minuti dall'arbitro. Sono stati attimi di paura quelli vissuti allo stadio Pavesi quando l'attaccante Nicola Anelli è finito a terra a seguito di un colpo alla testa. Un contrasto durissimo con il difensore avversario che ha visto il classe 2004 finire a terra. La gara che è stata immediatamente interrotta per permettere l’intervento dell’elisoccorso del 118 per il trasporto in Ospedale a Parma.

Secondo quanto riportano le prime diagnosi emerse dal comunicato pubblicato dal Fiorenzuola, il giocatore in questo momento è cosciente e le sue condizioni verranno ora monitorate. Questa la nota del club: "La partita tra U.S. Fiorenzuola e Lucchese viene sospesa al 21’ per un brutto infortunio alla testa occorso a Nicola Anelli, attaccante classe 2004, in un contrasto di gioco. Dopo alcuni momenti di paura, Nicola è stato immobilizzato. Cosciente, è stato trasportato in volo sanitario presso l’Ospedale di Parma, dove le sue condizioni verranno ora monitorate.A seguito di comunicazioni dall’Ospedale, verrà diramato Comunicato Ufficiale. Tutti noi intanto mandiamo un grande abbraccio a Nicola".

La caduta a terra a peso morto dopo un contrasto con Bachini della Lucchese aveva subito fatto pensare al peggio. I giocatori in campo erano visibilmente scossi e il tempestivo intervento dei sanitari è stato determinante. Il giocatore avrebbe riportato un trauma cranico e la frattura al setto nasale ma ogni diagnosi è ovviamente rimandata ai primi bollettini sulle sue condizioni che saranno diramati dall'ospedale emiliano. Subito dopo essere stato trasportato con l'elicottero in ospedale, i giocatori sono rientrati negli spogliatoi visibilmente scossi e spaventati da quanto visto.

L’immagine dei giocatori a bordo campo terrorizzati da quanto stavano appena vedendo. Nel frattempo Anelli veniva soccorso dai sanitari.

L'arbitro Gianluca Renzi di Pesaro ha immediatamente sospeso il match a data da destinarsi. Da capire come mai l'ambulanza del 118 non sia stata in grado di accedere subito sul terreno di gioco per prestare soccorso al ragazzo. Pare ci fosse l'impossibilità a far entrare il mezzo a causa delle porte d'ingresso troppo piccole. Sta di fatto che in questo momento ciò che conta sono le condizioni del ragazzo, fortunatamente stabili come annunciato dal Fiorenzuola. Ci sarà il tempo poi per parlare di eventuali responsabilità dopo quanto accaduto.