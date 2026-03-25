L’Irlanda del Nord travolta dai commenti dei tifosi dell’Italia: puntano tutto sulla scaramanzia

I tifosi dell'Italia sono disposti ad aggrapparsi a qualsiasi cosa per centrare l'obiettivo Mondiale, specialmente alla scaramanzia. Non basta la qualità in campo per sfatare il tabù dei playoff e per questo nelle ultime ore buona parte della tifoseria ha cominciato a sfiancare l'Irlanda del Nord a partire dai social con l'augurio più nefasto di tutti: "Complimenti per la qualificazione", con tanto di gufo a completare la frase per rendere ancora più efficace l'augurio di cattiva sorte. È questa l'atmosfera della vigilia della semifinale degli spareggi, una tappa importantissima che riporta alla mente brutti ricordi per la Nazionale che è rimasta scottata dalle ultime due edizioni andate malissimo.

La scaramanzia dei tifosi dell'Italia

I post social dell'Irlanda del Nord sono stati inondati da centinaia di commenti di italiani che dicono tutti la stessa cosa. Si congratulano in anticipo per la qualificazione ai Mondiali, con un atteggiamento che forse all'estero faranno fatica a capire: è la scaramanzia tutta italiana, l'ultimo appiglio per scacciare la paura dei playoff che già due volte hanno fatto male alla Nazionale. I commenti si trovano ovunque sul profilo Instagram ufficiale della nazionale, dal post sui convocati fino agli ultimi video dell'allenamento della vigilia.

I commenti dei tifosi dell’Italia sull’account dell’Irlanda del Nord

Tutti chiaramente sono corredati dal gufo del cattivo auspicio per la più classica delle "gufate", una pretattica particolare prima della sfida più importante dell'anno lanciata dalla pagina social Calciatoribrutti. È un modo per esorcizzare la paura di un'altra delusione che sarebbe catastrofica: gli Azzurri sono rimasti fuori dagli ultimi due Mondiali perdendo proprio ai playoff e non possono più permettersi errori, soprattutto con il cambio di gestione e l'arrivo di Gattuso che ha cercato di raddrizzare il percorso di qualificazione sena riuscirci