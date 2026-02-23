Calcio
video suggerito
video suggerito

Paulo Fonseca contro i Mondiali negli USA: “Trump è una vergogna, si dovrebbe boicottare il torneo”

L’attuale tecnico del Lione ed ex Milan Paulo Fonseca ha tuonato tutto il proprio disappunto per l’assegnazione dei Mondiali agli Stati Uniti di Trump: “Si dovrebbero giocare altrove, ho visto cose inaccettabili”
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Alessio Pediglieri
0 CONDIVISIONI
Immagine

Paulo Fonseca ha deciso di urlare al mondo del calcio, ma non solo, quale sia la sua opinione sugli imminenti Mondiali che si giocheranno quest'estate in Messico, Canada e Stati Uniti. Proprio contro quest'ultima nazione, l'ex tecnico del Milan oggi all'Olympique Lione, ha scaricato la propria rabbia: "Ci son cose che non vanno bene, non so se il calcio sia il mezzo corretto ma si dovrebbe giocare altrove. Trump? Il premio per la Pace della FIFA è stata una vergogna".

Non solo calcio giocato: Paulo Fonseca ha tuonato il proprio pensiero su tutto ciò che circonda campi, partite, prestazioni. E lo ha fatto prendendo a pretesto i sempre più vicini Mondiali 2026 che si giocheranno tra Nord e Centro America in tre Paesi differenti. E verso uno di questi, gli Stati Uniti, l'attuale allenatore del Lione non ha avuto mezzi termini, condannando il sistema per aver concesso l'organizzazione anche agli americani: "Non so se il calcio sia il modo migliore per protestare, ma ci sono cose che per me sono inaccettabili, i Mondiali si dovrebbero svolgere altrove" ha sottolineato in una intervista a L'Equipe, appoggiando di fatto le tante voci che vorrebbero boicottare il torneo iridato.

L'attacco di Fonseca a Trump e agli USA: "Il Premio per la pace è stata una vergogna"

Le "cose" sottintese da Fonseca sono diverse ma hanno un solo ed evidente filo rosso conduttore per il tecnico portoghese: Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti è stato infatti il vertice del pensiero finale: "La posizione del presidente americano è stata quella di dimenticare, ignorare i più svantaggiati, i più deboli, e di schierarsi dalla parte dei propri interessi economici" ha proseguito Fonseca, la cui moglie di origini ucraine, è stata costretta alla fuga per il conflitto con la Russia. "Il presidente americano non ha pensato alle persone. Ha pensato ai soldi, al suo tornaconto".

Leggi anche
Albertini e i rigori di USA '94: “Due calciatori si nascosero. Non farò i nomi”. Ma dà indizi precisi

Un attacco diretto che riguarda anche il premio per la Pace, il primo conferito dalla FIFA e per mano di Gianni Infantino, per "meriti" sportivi, consegnato proprio a Donald Trump: "Il calcio non merita questo, è stato tutto così triste. Mi sono vergognato. Sì" ha poi concluso, "quel premio è stata una vergogna".

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
serie a
Il video del check VAR sul gol annullato in Atalanta-Napoli è surreale: solo 14 secondi
Perché il gol di Troilo in Milan-Parma è stato prima annullato e poi convalidato: cosa ha visto l'arbitro
Ruben Loftus-Cheek lascia il campo in barella dopo un colpo alla testa: frattura dell'osso alveolare, si opera
Napoli furibondo con Chiffi a Bergamo, Manna: "Imbarazzante. Non hanno rivisto al VAR il gol annullato"
D’Aversa nuovo allenatore del Torino al posto di Baroni, il contratto e lo staff: come giocherà
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views