Pau Lopez continua a non convincere tra i pali della Roma. Il portiere spagnolo è stato protagonista negativo in occasione dei due gol realizzati da Mertens nel primo tempo della sfida contro il Napoli: discutibile il posizionamento della barriera (e il suo) sulla punizione dello 0-1, sbagliata la scelta di uscire su Politano nell'azione dello 0-2. L'estremo difensore giallorosso è sembrato deconcentrato in entrambi i casi risultando decisivo nelle due reti realizzate dalla squadra di Gattuso.

Da tempo si è parlato del dualismo tra lui e Mirante con lo spagnolo che alla fine ha convinto Fonseca che l'ha sempre schierato titolare nelle ultime uscite. Sulla punizione di Mertens però, la barriera era chiaramente posizionata male poiché mancava proprio un uomo che potesse coprire uno spazio lasciato vuoto e da cui è passata la sfera calciata alla perfezione dal belga. Sulla seconda marcatura invece avrebbe potuto tranquillamente restare tra i pali invece che accompagnare Ibanez nella marcatura di Politano.

"Basta con Pau Lopez" si legge in uno dei tanti commenti pubblicati sull'account ufficiale Twitter della Roma da parte dei migliaia di tifosi che stanno commentando il parziale dell'Olimpico che vede gli azzurri in vantaggio di due gol. Non una serata facile per l'estremo difensore della Roma che in diverse occasioni, nelle ultime giornate di campionato, aveva invece dimostrato di essersi scrollato di dosso la fama del portiere insicuro e che spesso incappava in errori tra i pali.

Nel corso di questa stagione Fonseca ha fatto giocare Pau Lopez in 17 occasione ma praticamente da inizio 2021, ha sempre giocato lo spagnolo tra i pali complice anche un infortunio di Mirante. Solo in 4 occasioni sulle 14 partite di campionato giocate nel 2021, l'estremo difensore spagnolo è riuscito a lasciare la sua porta inviolata.