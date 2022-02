Partite Serie A oggi in TV su Sky e DAZN: calendario e orari di domenica 6 febbraio Domenica 6 febbraio: tutte le partite di Serie A oggi in TV e in diretta streaming. Sono 6 i match in programma inseriti nei 4 slot previsti dal palinsesto: Atalanta-Cagliari ore 12:30; alle 15:00 Venezia-Napoli, Bologna-Empoli, Sampdoria-Sassuolo; alle 18:00 Udinese-Torino; alle 20:45 Juventus-Verona.

Dove vedere le partite di Serie A in diretta Tv oggi, domenica 6 febbraio. Si parte alle 12:30 con Atalanta–Cagliari.

Tutte le partite di Serie A oggi in TV, il programma di domenica 6 febbraio e dove vederle anche in diretta streaming. Dopo i 3 anticipi del sabato – tra cui il big match tra Inter e Milan deciso da Giroud oltre a Roma-Genoa (caratterizzato dalle polemiche arbitrali) e Fiorentina-Lazio – il campionato si concentra sulle sfide odierne che vedono in campo Atalanta, Napoli e Juventus a caccia di punti per la zona Champions League.

Sei in match inseriti nel palinsesto negli slot delle 12:30, delle 15:00 e delle 18:00 e delle 20:45. Si comincia con la gara all'ora di pranzo Atalanta-Cagliari, mentre nel pomeriggio le attenzioni sono tutte puntate su Venezia-Napoli, Bologna-Empoli e Sampdoria-Sassuolo. Udinese-Torino fa da prologo alla gara serale dell'Allianz Stadium, Juventus-Verona. Un match particolare per la formazione di Allegri, uscita rinforzata dal mercato di gennaio: c'è attesa per l'esordio di Dusan Vlahovic.

Tutte le partite di Serie A oggi in TV su DAZN

La domenica di calcio in Serie A si apre alle 12:30 con una sfida molto delicata: da un lato l'Atalanta di Gasperini, che non può perdere contatto dalla zona Champions e teme la rimonta della Juventus; dall'altro il Cagliari di Mazzarri che, lentamente, prova a risalire dalla zona retrocessione. Alle 15:00 il Napoli di Spalletti è di scena al "Penzo": azzurri secondi in classifica, con una vittoria possono consolidare classifica e restare in corsa scudetto. Sampdoria-Sassuolo (sempre alle 15:00) e Udinese-Torino (18:00) fanno da aperitivo all'incontro del debutto di Vlahovic con la Juventus, impegnata alle 20:45 contro il Verona.

ore 12:30 – Atalanta-Cagliari DAZN, Sky

ore 15:00 – Venezia-Napoli DAZN

ore 15:00 – Bologna-Empoli DAZN

ore 15:00 – Sampdoria-Sassuolo DAZN

ore 18:00 – Udinese-Torino DAZN

ore 20:45 – Juventus-Verona DAZN

Serie A oggi, quali partite in TV su Sky

È Atalanta-Cagliari il match della 24a giornata di Serie A in onda di domenica e che sarà visibile anche in diretta tv su Sky in virtù della co-esclusiva con DAZN. Per assistere all'incontro gli abbonati potranno sintonizzarsi anche su Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) oppure su Timvision. Sarà possibile assistere al match anche in streaming utilizzando la app Sky Go con i consueti dispositivi fissi e mobili.

Le prossime partite di Serie A: calendario e orari TV

Il 24° turno di campionato si chiuderà lunedì 7 febbraio con il posticipo inserito nel classico monday night. All'Arechi di Salerno la Salernitana, profondamente rinnovata sul mercato, affronta alle 20:45 lo Spezia in una sfida che vale uno spareggio salvezza.

ore 20:45 – Salernitana-Spezia DAZN