Partite Serie A oggi in TV, il calendario su DAZN e Sky: programma e orari dell’ultima giornata Le partite di Serie A per la 38ª e ultima giornata di campionato in programma oggi: Empoli-Roma e Frosinone-Udinese decisive per la salvezza, Atalanta-Torino può aiutare la Roma a qualificarsi in Champions. Completano il quadro Napoli-Lecce, Verona-Inter e Lazio-Sassuolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La 38ª e ultima giornata di Serie A si chiude oggi con le partite in programma tra le 18:00 e le 20:45 e trasmesse in diretta tv su Dazn e sui canali di Sky.

Le gare emetteranno gli ultimi verdetti del campionato. Nella parte alta della classifica il risultato dell'Atalanta che, reduce dalla conquista dell'Europa League, affronta il Torino (ore 18:00) potrebbe essere decisivo per la Roma e far scattare un altro posto (oltre ai 5 già previsti) in Champions. La squadra di Daniele De Rossi è sesta in graduatoria e può ancora sperare nell'accesso alla Coppa dalle ‘grandi orecchie', sempre che la Dea non si piazzi tra le prime quattro. In questa ottica, c'è anche il recupero con la Fiorentina previsto per il 2 giugno.

A proposito della Viola, una sua vittoria in finale di Conference League potrebbe prefigurare uno scenario clamoroso per il calcio italiano: portare ben 9 squadre nella prossima edizione delle coppe.

In coda la lotta salvezza coinvolge tre formazioni, compresa la possibilità di uno spareggio: Frosinone e Udinese (ore 20:45), che si affrontano nello scontro diretto; l'Empoli che ha assoluta necessità di battere i giallorossi (ore 20:45).

A completare il quadro del 38° turno sono tre incontri che hanno puro valore statistico, si tratta di Napoli-Lecce (ore 18:00), Verona-Inter (ore 20:45) e Lazio-Sassuolo (ore 20:45).

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

La 38a giornata di Serie A si chiude con sei partite che si giocano a partire dal tardo pomeriggio. Dopo Cagliari-Fiorentina, Genoa-Bologna, Juventus-Monza e Milan-Salernitana sono solo due gli slot previsti (alle 18:00 e alle 20:45) nella giornata odierna: riflettori puntati sui match della sera (Empoli-Roma e Frosinone-Udinese) che sono decisivi nella lotta salvezza. Di seguito il programma completo della domenica di Serie A per la 38ª giornata:

18:00 – Napoli-Lecce (Dazn e Zona Dazn – canale 214 Sky)

18:00 – Atalanta-Torino (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251)

20:45 – Verona-Inter (Dazn e Zona Dazn – canale 214 Sky)

20:45 – Empoli-Roma (Dazn e Zona Dazn – canale 214 Sky)

20:45 – Lazio-Sassuolo (Dazn e Zona Dazn – canale 214 Sky)

20:45 – Frosinone-Udinese (Dazn, Sky Sport 1, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251).

Dove vedere la 38ª giornata di Serie A in TV e streaming

Tutte le partite della 38ª giornata di Serie A saranno tramesse in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su Dazn. Nella programmazione televisiva in palinsesto sono comprese anche i due incontri che rientrano nel pacchetto di gare in co-esclusiva: dopo Genoa-Bologna (giocata venerdì), ci sono Atalanta-Torino e Frosinone-Udinese in onda sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (e in streaming su Sky Go e NOW).

Tutti i match dell'ultimo turno di campionato sono in esclusiva streaming su Dazn ma potranno essere visti anche su Sky sintonizzandosi sul canale Zona Dazn (214 di Sky, previa attivazione del servizio)