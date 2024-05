Chi si qualifica alle coppe dopo la vittoria dell’Atalanta in Europa League: le possibili 9 squadre

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

La vittoria dell'Europa League da parte dell'Atalanta cambia lo scenario delle squadre italiane qualificate alle Coppe Europee nella prossima stagione. La Serie A può portare la bellezza di 9 formazioni tra Champions, Europa e Conference League, al determinarsi di alcune condizioni. Tutto dipende anche dall'esito della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos.

L'Italia infatti potrà contare su nove squadre in Europa al verificarsi di tre situazioni: l'Atalanta vittoriosa dell'Europa League dovrà finire al quinto posto, la Fiorentina dovrà vincere la Conference, e allo stesso tempo chiudere il campionato all'ottavo posto o più in basso in classifica.

Quali squadre della Serie A possono qualificarsi alla prossima Champions League

Al verificarsi di queste combinazioni, la Serie A avrebbe ben sei squadre in Champions League. Oltre a Inter, Milan, Bologna e Juventus, ci sarebbe anche l'Atalanta vincente in Europa League e la Roma. I giallorossi infatti sfrutterebbero per rientrare il quinto posto occupato dalla Dea in classifica, visto che la formazione di Gasperini sarebbe già qualificata nella massima competizione continentale.

Chi va in Europa League dopo il trionfo dell'Atalanta

Con la vittoria della Conference, la Fiorentina sarebbe qualificata all'Europa League. Quella di Italiano sarebbe la seconda formazione qualificata dopo la Lazio, che entrerebbe in gioco grazie al piazzamento finale nella classifica di Serie A stagionale.

Conference League, Torino e Napoli potrebbero giocarsi il posto all'ultima giornata

Dopo le vittorie di Atalanta e Fiorentina rispettivamente in Europa e Conference League, a giocarsi la qualificazione alla terza competizione continentale sarebbero due squadre. Sarà decisivo il nono posto: se il campionato finisse oggi, ad accedere alla Conference sarebbe il Torino, che però si giocherà tutto negli ultimi 90 minuti della stagione visto che il Napoli ha solo un punto di ritardo.

Questo grazie all'EPS, ovvero il posto extra che l'Italia ha conquistato tramite il ranking nazionale per la prossima edizione della Champions League, e che viene conteggiato solo dopo aver preso in esame i club che si qualificano vincendo l'Europa o la Conference league, come potrebbe essere appunto la Fiorentina.