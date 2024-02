Partite Serie A oggi in TV, il calendario della 24ª giornata: orari TV e dove vederle Nella 24ª giornata di Serie A spiccano i big match Roma-Inter e Milan-Napoli. La prima partita si gioca oggi alle 18, la seconda domenica alle 20.45. Lunedì sera Juventus-Udinese chiude il turno di campionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Roma–Inter e Milan–Napoli sono i big match della 24ª giornata di Serie A che è iniziata ieri con Salernitana–Empoli e si conclude lunedì, 12 febbraio, con il posticipo Juventus–Udinese (ore 20.45). Tre giorni durante i quali possono cambiare molte cose soprattutto in vetta alla classifica, sia nella corsa scudetto sia nella lotta per un piazzamento Champions.

Riflettori puntati anzitutto sull'Olimpico dove questa sera (ore 18) i giallorossi, reduci da ben 3 vittorie di fila da quando c'è Daniele De Rossi in panchina (l'ultima, straripante, sul Cagliari), sono a -1 dal 4° posto. La sfida contro i nerazzurri è una sorta di esame verità: dirà a cosa potranno davvero ambire i capitolini e se quella dei nerazzurri (in attesa del recupero post supercoppa) è vera fuga in vetta.

Lucia a San Siro, invece, per la sfida tra rossoneri e azzurri, la stessa che al presidente dei campani, De Laurentiis, evoca brutti ricordi ed è una ferita aperta per come sono andate le cose nella scorsa edizione della Champions (eliminazione contro i rossoneri che non ha perdonato a Spalletti). Sta messo meglio il Milan, forte di un 3° posto blindato, mentre il Napoli (che in calendario deve giocare ancora col Sassuolo) ha bisogno di punti per avvicinarsi alla quarta piazza e terrà d'occhio cosa accade in Bologna-Lecce e Genoa-Atalanta.

Serie A oggi in TV, le partite del 10 febbraio

Sono 3 le partite in programma oggi, 10 febbraio: alle 15 si gioca Cagliari-Lazio, alle 18 c'è la sfida tanto attesa Roma-Inter e in serata (ore 20.45) a chiudere la carrellata degli anticipi è Sassuolo-Torino.

ore 15.00 – Cagliari-Lazio (Dazn e Zona Dazn)

ore 18.00 – Roma-Inter (Dazn e Zona Dazn)

ore 20.45 – Sassuolo-Torino (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport)

Gli orari TV delle partite di Serie A domani 11 febbraio

La domenica di calcio si apre con il consueto incontro dell'ora di pranzo (12.30) Fiorentina-Frosinone. Nel pomeriggio (ore 15) sono in programma Monza-Verona e Bologna-Lecce. Alle 18 Genoa-Atalanta è un banco di prova per la ‘dea' di Gasperini che affronta una delle formazioni che spesso ha dato filo da torcere alle big del campionato. Mach clou alle 20.45 con Milan-Napoli che catalizza l'attenzione della serata.

ore 12.30 – Fiorentina-Frosinone (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport)

ore 15.00 – Bologna-Lecce (Dazn e Zona Dazn)

ore 15.00 – Monza-Verona (Dazn e Zona Dazn)

ore 18.00 – Genoa-Atalanta (Dazn e Zona Dazn)

ore 20.45 – Milan-Napoli (Dazn e Zona Dazn)

Lunedì 12 febbraio

ore 20.45 – Juventus-Udinese (Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport)

Dove vedere la partite della 24ª giornata di Serie A in tv e streaming

Le partite della della 24ª giornata di Serie A saranno visibile tutte in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) su Dazn. Nel programma sono compresi anche i 3 match in co-esclusiva che saranno trasmessi anche sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport (e in streaming su Sky Go e NOW): Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Juventus-Udinese. Tutte le gare in esclusiva streaming su Dazn saranno visibili anche su Sky collegandosi al canale Zona Dazn (214 di Sky).