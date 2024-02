L’Inter soffre ma piazza il poker all’Olimpico, la Roma perde 4-2 in rimonta: ora è a +7 sulla Juve L’Inter vince contro un’ottima Roma e vola a +7 sulla Juventus: i nerazzurri soffrono ma piazzano il poker all’Olimpico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

L'Inter vince anche a Roma e lo fa con autorità. I nerazzurri vincono in rimonta per 4-2 grazie alla doppietta di Marcus Thuram all'inizio della ripresa dopo che i giallorossi avevano chiuso la prima frazione in vantaggio. Ora la squadra di Simone Inzaghi volano a +7 sulla Juventus, in attesa del Monday Night dei bianconeri contro l'Udinese. Partita vibrante allo stadio Olimpico, con le due squadre che si sono affrontate sotto una pioggia battente dal primo all'ultimo minuto.

Splendido primo tempo e la sfida si sblocca con il colpo di testa di Acerbi su azione d'angolo ma non mancano le polemiche sulla rete convalidata da Guida: dopo l'intervento del VAR l'arbitro è andato a rivedere l'azione ma non ha valutato influente la posizione di Thuram (in fuorigioco).

La reazione dei giallorossi è stata immediata e sugli sviluppi di palla inattiva calciata da capitan Pellegrini dalla trequarti, ci ha pensato Mancini a inserirsi bene in area e a battere Sommer con un bel colpo di testa.

A pochi minuti dall'intervallo la Roma ribalta tutto su una ripartenza orchestrata da Pellegrini la palla arriva ad El Shaarawy: il Faraone calcia di sinistro e il suo tiro finisce tocca i due pali e s'insacca alle spalle di Sommer. Olimpico in festa. Per la prima volta i nerazzurri chiudono i primi 45′ in stagione col punteggio negativo.

All'inizio della ripresa l'Inter è un'altra cosa e si vede fin dalle prime battute. Ali altissime e Roma meno arrembante. Da una punizione battuta in fretta a centrocampo Calhanoglu allunga per Barella, che a sua volta apre sulla destra per Darmian: cross radente al centro del laterale per Thuram, che di prima intenzione batte Rui Patricio.

Un'azione quasi in fotocopia ha portato al vantaggio dell'Inter ma si è sviluppata sulla fascia opposta: chi si sgancia è Mkhitaryan, che mette un pallone teso al centro ma la deviazione decisiva è Angelino, non di Thuram, che in allungo la spedisce alle spalle del proprio portiere.

Nel finale la Roma è sbilanciata e nerazzurri approfittano degli spazi in contropiede. Alexis Sanchez apre per Arnautovic, che mette in mezzo per Bastoni: il difensore piazza il sinistro vincente con Rui Patricio in uscita e festeggia il primo gol in campionato sotto i suoi tifosi.

Diciannovesima vittoria su 23 partite per l'Inter, che ha saputo affrontare la difficoltà e ha reagito al momento complicato dopo la rimonta della Roma. I giallorossi hanno giocato un buon match e hanno dimostrato di saper tenere il campo sia a livello tecnico che fisico contro la capolista. Il lavoro di Daniele De Rossi si vede.

Il tabellino di Roma-Inter

RETI: 17′ Acerbi, 28′ Mancini, 44′ El Shaarawy, 49′ Thuram, 56′ Angelino.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino (61′ Spinazzola); Cristante (61′ Bove), Paredes, Pellegrini (76′ Baldanzi); Dybala (87′ Azmoun), Lukaku, El Shaarawy (76′ Zalewski). Allenatore: De Rossi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (63′ de vrij), Bastoni; Darmian (75′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (75′ Carlos Augusto); Lautaro (75′ Arnautovic), Thuram (87′ Sanchez). Allenatore: Inzaghi (squalificato, in panchina Farris).

ARBITRO: Marco Guida.