Milan-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Milan-Napoli è una delle partite di campionato inserite nel palinsesto della 24a giornata di Serie A. Di fronte i rossoneri di Pioli sempre più in ascesa per consolidare il 3° posto e i campioni d'Italia di Mazzarri, attardati in classifica. Match in programma oggi alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV e streaming in esclusiva da DAZN.

Il Milan di Pioli sta provando a mantenere il ritmo delle prime due della classe, Juventus e Inter e lo sta facendo nel modo migliore, andando a vincere a Frosinone e approfittando della sconfitta bianconera con la capolista di Inzaghi, accorciando così il gap dal 2° posto. Per il Napoli di Mazzarri, invece, un momento differente: i campioni d'Italia sono lontani attardati in 7a posizione a 35 punti, ai margini dei posti per le Coppe e con un tabellino di marcia altalenante costellato da una discontinuità che sta mettendo in difficoltà il rilancio dei partenopei.

Pioli non avrà in mediana Reijnders, squalificato, e dovrà scegliere tra Musah e Adli con quest'ultimo più favorito. Trequartista Loftus-Cheek, poi ali offensive Pulisic e Leao per innescare la punta Giroud. Nei partenopei, assente Mario Rui per squalifica, verrà utilizzato Mazzocchi mentre al centro della difesa ci sarà Juan Jesus con Natan in netto recupero. Avanti Simeone riferimento centrale, poi esterni offensivi agiranno Kvaratskhelia e Politano.

Dove vedere Milan-Napoli in diretta TV

La partita Milan-Napoli, in programma questa sera alle 20:45 a San Siro rientra nelle gare in esclusiva di DAZN e verrà trasmessa a pagamento ai soli abbonati al broadcaster. Servirà una Smart TV cui collegare la connessione internet con un sistema wireless, come Chromecast, oppure sfruttando le classiche console di gioco.

Milan-Napoli, dove vederla in diretta streaming

Anche per il live streaming di Milan-Napoli di questa sera bisognerà affidarsi al servizio offerto in esclusiva da DAZN. Per le connessioni mobile è a disposizione l'apposita app mentre da pc gli abbonati potranno connettersi direttamente al sito ufficiale e vedere il posticipo serale della domenica sera della 24a giornata di campionato.

Serie A, le probabili formazioni di Milan-Napoli

Stefano Pioli vuole continuare la propria marcia su Juve e Inter e si affiderà al classico 4-2-3-1 con tutti i migliori a disposizione. Mancherà lo squalificato Reijnders in mediana dove vige il ballottaggio Adli-Musah col primo lievemente favorito. In attacco non cambia nulla con Giroud al centro supportato da dietro da Leao e l'ottimo Loftus-Cheek. Per Mazzarri assenza forzata di Mario Rui, fermato un turno, il cui posto dovrebbe essere preso sulla fascia da Mazzocchi. A centro difesa resta Juan Jesus anche se Natan appare recuperato. Il tridente offensivo avrà in campo certamente Simeone e Kvaratskhelia mentre qualche lieve dubbio sulle condizioni di Politano (eventualmente sostituito da Raspadori).

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Musah; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri