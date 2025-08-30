Partite Serie A oggi in TV e streaming, dove vedere Napoli-Cagliari e Pisa-Roma su Sky e DAZN

Oggi sabato 30 agosto si disputano 4 partite del secondo turno di Serie A. Due alle 18:30 (Bologna-Como e Parma-Atalanta) e due alle 20:45 (Napoli-Cagliari e Pisa-Roma). Tutte in diretta esclusiva su DAZN col match dell’Arena Garibaldi anche su Sky.

Si riparte con la seconda giornata del nuovo campionato di Serie A per la stagione 2025-2026. Tra le quattro partite in programma oggi sabato 30 agosto ci sono anche i Campioni in carica del Napoli di Conte che giocheranno contro il Cagliari alle 20:45 in contemporanea con Pisa-Roma. Alle 18:30 due partite, Bologna-Como e Parma-Atalanta. Tutte in diretta DAZN con la trasferta degli uomini di Gasperini in co-esclusiva su Sky.

Il Napoli riparte dalla corroborante vittoria di apertura contro il Sassuolo, con cui ha onorato al meglio lo scudetto sul petto. Adesso, il test contro il Cagliari al Maradona, per un nuovo passo in campionato che appare decisamente alla portata degli uomini di Conte visti già con il piglio giusto. Un ultimo sforzo importante per rispondere ancora una volta alla prima avversaria in assoluto, l'Inter che ha maltrattato il Torino a San Siro. Poi, la pausa per le nazionali prima di rituffarsi sul campionato. In contemporanea alle 20:45, la trasferta della Roma di Gasperini sul campo del neopromosso Pisa di Gilardino, che debutta di fronte al proprio pubblico.

Alle 18:30 due "anteprime" interessanti che vedono di fronte due delle rivelazioni della scorsa stagione, il Bologna di Italiano e il Como di Fabregas, con i lariani che si cimenteranno in una trasferta delicata al Dall'Ara con i rinnovati rossoblù, pur subito privi di Immobile, infortunato a lungo. Sempre alle 18:30 il Parma ospiterà l'Atalanta di Juric per l'esordio davanti al proprio pubblico.

Serie A, le partite di oggi: gli orari TV

Sono quattro le partite in programma oggi in Serie A. Si parte alle 18:30 con Bologna-Como e Parma-Atalanta, che saranno trasmesse entrambe in diretta TV su DAZN. In serata alle 20:45, Napoli-Cagliari e Pisa-Roma: diretta su DAZN, con l'ultima sfida in diretta anche su Sky. Ecco il programma:

Bologna-Como, ore 18:30 (DAZN)

Parma-Atalanta, ore 18:30 (DAZN)

Napoli-Cagliari, ore 20:45 (DAZN)

Pisa-Roma, ore 20:45 (DAZN, Sky)

Dove vedere Napoli-Cagliari in diretta streaming

I campioni d'Italia in carica al Maradona si presentano per bissare la vittoria del debutto in campionato e mantenersi in vetta alla classifica a punteggio pieno. La gara delle 20:45 del 2° turno di Serie A 2025-2026 Napoli-Cagliari sarà visibile per gli abbonati DAZN a pagamento sia in TV sia in streaming. Necessaria una Smart TV collegata a internet, avere scaricata l'applicazione dedicata per i device oppure da desktop per lo streaming collegarsi al sito ufficiale di DAZN e loggarsi con il pacchetto attivo acquistato.

Pisa-Roma, dove vederla in diretta TV: gli orari

Per Pisa-Roma, sempre alle 20:45, gli appassionati di calcio potranno usufruire di un doppio servizio, sempre a pagamento. La gara rientra nel pacchetto in co-esclusiva, tra DAZN e Sky. Oltre al consueto servizio DAZN, con l'utilizzo di una Smart TV collegata online, l'app dedicata o da desktop l'utilizzo del sito ufficiale per loggarsi, c'è anche la possibilità per gli abbonati Sky di seguire il match. Lo possono fare via TV attraverso i canai Sky, Sport 251, Calcio e 4K, oppure via streaming grazie all' app SkyGo.