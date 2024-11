video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Udinese-Juve e Monza-Milan in diretta e streaming: gli orari Le partite di oggi, sabato 2 novembre, della 1aª giornata di Serie A sono 3: Bologna-Lecce alle 15, Udinese-Juventus alle 18, Monza-Milan alle 20:45. Tutte le informazioni per vederle in diretta tv, in chiaro e in streaming su Dazn e Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Bologna–Lecce alle 15, Udinese–Juventus alle 18, Monza–Milan alle 20:45 sono le 3 partite dell'11ª giornata di Serie A che si giocano in anticipo oggi, sabato 2 novembre. Le gare saranno trasmesse in diretta tv, in chiaro e in streaming solo per abbonati su Dazn e Dazn 1 (per gli utenti che hanno attivato il servizio) e su Sky.

I match odierni scandiscono un calendario senza sosta soprattutto per Bologna, Juve e Milan (ma sarà così anche anche per Inter e Atalanta in campo domenica) che, reduci anche dal turno infrasettimanale, tra martedì e mercoledì prossimi saranno impegnate nella quarta giornata del girone unico di Champions League (particolarmente difficile la sfida del ‘diavolo' contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti).

Serie A, le partite: gli orari in tv

Il programma odierno di Serie A prone tre incontri suddivisi in altrettanti slot orari: è Bologna-Lecce alle 15 ad aprire l'11ª giornata, seguita da Udinese-Juventus alle 18 e Monza-Milan alle 20:45. Di seguito la lista completa delle gare e dove vederle:

ore 15 – Bologna-Lecce (Dazn e Dazn 1)

ore 18 – Udinese-Juventus (Dazn e Dazn 1)

ore 20:45 – Monza-Milan (Dazn, Dazn 1, Sky, Sky Go, Now)

Dove vedere Udinese-Juventus in TV e streaming

Udinese-Juventus sarà visibile in diretta tv attraverso la app sulla smart tv, in chiaro e in streaming (per abbonati) solo su Dazn, non c'è alcuna possibilità di vederla in maniera gratuita. Per gli utenti che hanno attivato il servizio su Sky, c'è l'opportunità di assistere all'incontro sintonizzandosi sul canale Dazn 1 (214). Telecronaca dell'incontro affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Monza-Milan su Dazn e Sky, dove vederla in TV

Monza-Milan è una delle 3 gare che rientra nel pacchetto in co-esclusiva tra Dazn e Sky. Ecco perché, oltre a essere visibile in diretta tv e in streaming su Dazn e Dazn 1, la partita sarà trasmessa anche sui canali Sky Sport 1 (201), Sky Sport calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251). In streaming sarà possibile seguirla attraverso Sky Go oppure su NOW (previo pagamento del pass sport). Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia, commento tecnico di Marco Parolo.