video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Napoli-Bologna e Roma-Empoli in diretta e streaming: gli orari Oggi domenica 25 agosto quattro partite per il secondo turno di Serie A in programma: due alle 18:30 (Fiorentina – Venezia e Torino – Atalanta) e due alle 20:45 (Napoli-Bologna e Roma-Empoli). Diretta TV e in streaming in esclusiva su DAZN con il match dell’Olimpico trasmesso anche da Sky per i propri abbonati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi, domenica 25 agosto si disputano quattro partite valide per il secondo turno di Serie A. Si inizia con due gare alle 18:30, poi altre due alle 20:45. La diretta in TV e in streaming è garantita ai propri abbonati da DAZN per tutti e quattro i match con Roma-Empoli trasmessa anche da Sky.

La giornata numero 2 della Serie A prosegue domenica con 4 incontri dopo i match del sabato. Si inizia alle 18:30 con Fiorentina-Venezia e Torino-Atalanta per proseguire poi alle 20:45 con Napoli-Bologna e Roma-Empoli. Dopo le fatiche europee i Viola di Palladino sfideranno la neopromossa Venezia davanti al proprio pubblico alla ricerca del primo successo in stagione dopo il pareggio in Europa League e al debutto in campionato. L'Atalanta di Gasperini sarà invece impegnata, alla stessa ora, dal Torino di Vanoli con i granata che hanno quasi sorpreso il Milan a San Siro disputando un match importante. Ma è la Dea la squadra da battere: la superiorità dimostrata nel poker di Lecce ne è stata la conferma.

Alle 20:45 torna in campo anche il Napoli di Antonio Conte, che debutta al Maradona e che non potrà commettere un altro passo falso dopo la sconfitta di Verona. Contro il Bologna sono richiesti tre punti per rilanciarsi mentre poco distante, in Capitale, all'Olimpico la Roma di De Rossi sarà impegnata contro l'Empoli.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Oggi domenica 25 agosto sono 4 le partite in calendario suddivise in due slot orari: 18:30 e 20:45. Ecco nello specifico la programmazione completa e le dirette TV

18:30 – Fiorentina – Venezia (DAZN)

18:30 – Torino – Atalanta (DAZN)

20:45 – Napoli – Bologna (DAZN)

20:45 – Roma – Empoli (Sky, DAZN)

Dove vedere Torino-Atalanta in tv e streaming

Alle 18:30 occhi puntati sulla capolista del campionato, l'Atalanta, impegnata in una seconda consecutiva trasferta dopo quella vincente di Lecce: a Torino contro i granata. Una gara che mostrerà la vera caratura degli uomini di Gasperini attesi ad una sfida difficile contro la squadra di Vanoli che ha ben impressionato a San Siro contro il Milan. Attenzione all'ex di turno, Bellanova, appena trasferitosi da Torino a Bergamo e che potrebbe essere utilizzato da Gasperini. Diretta esclusiva in TV e in streaming solo per abbonati su DAZN per la telecronaca di Edoardo Testoni e Alessandro Budel. Per veder il match si può utilizzare dispositivo connesso alla rete: computer, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Napoli-Bologna su DAZN, dove vederla in TV

Alle 20:45 fari puntati sul Maradona dove scende di nuovo in campo il Napoli di Antonio Conte reduce dalla dolorosa trasferta di Verona, dove è stato sconfitto al debutto sulla panchina partenopea. Fondamentale un pronto riscatto per rilanciarsi in classifica di fronte ad un Bologna che arriva dal pareggio interno contro l'Udinese. Diretta in esclusiva sia in TV sia in streaming su DAZN: basta collegarsi con la propria Smart TV a un dispositivo che si connetta a internet oppure per lo streaming, utilizzare l'app dedicata o il sito ufficiale di DAZN.

Roma-Empoli in diretta TV e streaming

Anche Roma-Empoli si gioca alle 20:45 in contemporanea al match del Maradona. All'Olimpico i giallorossi di De Rossi sono alla ricerca della prima vittoria di stagione e potrebbero farlo schierando Paulo Dybala che in settimana ha rifiutato la proposta araba per rimanere in Capitale. Di fronte ci sarà l'Empoli di D'Aversa – ancora squalificato – reduce dal pareggio interno con il Monza. Diretta su DAZN in TV e in streaming ma in co-esclusiva con Sky: i canali di riferimento per vedere la partita sono il 201, il 202 e il 251. Per lo streaming, su DAZN, si può utilizzare il sito o l'app dedicata, per gli utenti di Sky, SkyGo oppure l'on demand di NOW