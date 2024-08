video suggerito

Paulo Dybala rifiuta l’Arabia e resta alla Roma, la conferma via social: “Ci vediamo domenica” Improvviso capovolgimento di fronte in Capitale con Dybala che ha rifiutato l’offerta milionaria da parte dei sauditi dell’Al Qadsiah e ha deciso di restare alla Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

85 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dietrofront a dir poco clamoroso da parte di Paulo Dybala con l'argentino che ha deciso di rifiutare all'ultimo istante l'offerta dall‘Arabia Saudita che oramai appariva definitiva. La Joya resterà in capitale e si rimetterà a disposizione della Roma e di Daniele De Rossi. La conferma è arrivata dallo stesso giocatore che ha scritto un messaggio ai propri tifosi: "Grazie Roma.. Ci vediamo domenica"

Il tira e molla – e il braccio di ferro con la Roma – era durato giorni, poi nella mattinata di giovedì l'attaccante argentino aveva deciso di rompere gli indugi e di lasciare la Roma accettando la ricchissima offerta del club saudita dell' Al-Qadsiah, dove avrebbe guadagnato 75 milioni di euro in tre stagioni, ma si sarebbe trovato in un angolo rispetto al calcio che conta, rischiando anche la maglia della Nazionale.

Il no ai 75 milioni dall'Arabia, il post social di Dybala

La Joya non ha firmato il contratto all'ultimo istante rifiutando di fatto la proposta milionaria del club arabo che aveva oramai formalizzato il tutto anche con la Roma. Ultimo, decisivo ripensamento da parte del giocatore argentino che attorno alle 20.30 di giovedì 22 agosto ha rotto gli indugi scegliendo per la linea della continuità. Una scelta che ha fatto esplodere l'entusiasmo dei tifosi che ora sono pronti a riabbracciare Paulo Dybala già domenica per la seconda partita di campionato.

I motivi del ripensamento: perché Dybala resta alla Roma

La scelta di restare a Roma è arrivata direttamente da Paulo Dybala che ha scelto per rimanere in Capitale in giallorosso. Dunque, non ci sarà il passaggio in Arabia, che oramai sembrava scontato dopo che i club avevano trovato l'intesa economica. La principale motivazione sembra essere stata l'enorme ondata d'affetto da parte della tifoseria che ha sempre spinto perché la Joya restasse. Anche per De Rossi, Dybala resta al centro del progetto e da parte dei compagni non è mancato chi, come il connazionale Paredes, ha subito espresso il proprio pensiero con un chiarissimo: "Andiamoooo"