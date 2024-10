video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Juve-Cagliari e Fiorentina-Milan in diretta e streaming: gli orari La Serie A torna in campo oggi, domenica 6 ottobre, per la settima giornata. In campo cinque partite suddivise in quattro slot orari differenti: si parte con Juve-Cagliari alle 12:30. Qui tutte le informazioni su dove vedere le sfide in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Serie A torna in campo oggi, domenica 6 ottobre, per la settima giornata. In campo diverse squadre che durante la settimana sono state impegnate tra Champions, Europa League e Conference. Il calendario prevede cinque partite suddivise in quattro slot orari differenti: 12:30, 15:00, 18:00 e 20:45. Si partirà con il lunch match Juventus-Cagliari che vedrà i bianconeri tornare a giocare in casa dopo due gare in trasferta – entrambe vinte – col Genoa a Marassi e contro il Lipsia lo scorso mercoledì. Di fronte i sardi reduci dal successo in casa del Parma.

Alle 15:00 sarà poi il turno della Lazio che dopo il successo col Torino mira a proseguire il suo cammino ospitando il temibile Empoli all'Olimpico. La giornata proseguirà, sempre allo stesso orario con il derby emiliano tra Bologna e Parma al Dall'Ara. Italiano cerca punti importanti al pari di Pecchia. Alle 18:00 poi sarà il turno della Roma che dopo la trasferta europea contro Elsfborg giocherà fuori casa a Monza. Chiude la giornata il big match del Franchi tra Fiorentina e Milan alle 20:45. Qui tutte le informazioni su dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

Serie A, le partite: gli orari tv

Domenica 6 ottobre 2024, il calendario di Serie A prevede cinque partite suddivise in quattro slot orari differenti: 12:30, 15:00, 18:00 e 20:45. Questo il programma completo con le dirette TV e streaming.

12:30 – Juve-Cagliari (DAZN)

15:00 – Lazio-Empoli (DAZN)

15:00 – Bologna-Parma (DAZN)

18:00 – Monza-Roma (DAZN/SKY)

20:45 – Fiorentina-Milan (DAZN)

Dove vedere Juve-Cagliari in tv e streaming

Juventus-Cagliari prenderà il via a partire dalle ore 12:30. Il match dell'Allianz Stadium sarà disponibile per tutti gli abbonati in diretta tv su DAZN e in streaming sull'app disponibile per dispositivi mobili come smartphone e tablet. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Marco Parolo,

Lazio-Empoli su DAZN, dove vederla in TV

La sfida tra Lazio ed Empoli sarà disponibile in diretta tv sempre su DAZN a partire dalle ore 15:00 riservato a tutti gli abbonati . La telecronaca del match dei biancocelesti sarà curata da a Riccardo Mancini con il commento tecnico di Valon Behrami

Fiorentina-Milan in diretta TV e streaming

Chiude la giornata la sfida tra Fiorentina e Milan alle ore 20:45. Al Franchi, la sfida tra viola e rossoneri, sarà sempre trasmessa in diretta tv su DAZN. Per tutti gli abbonati basterà collegarsi all'apposita finestra dedicata anche in streaming attraverso l'app disponibile per dispositivi mobili. Telecronaca del match a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Andrea Stramaccioni.