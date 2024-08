video suggerito

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Atalanta e Venezia-Torino in diretta e streaming: gli orari La terza giornata di Serie A inizierà oggi, venerdì 30 agosto, con due anticipi: Inter-Atalanta e Venezia-Torino. Qui tutte le informazioni su dove vedere i due anticipi della terza giornata in diretta tv e streaming. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La terza giornata di Serie A inizierà oggi, venerdì 30 agosto, con due anticipi: Inter-Atalanta e Venezia-Torino. La sfida tra la squadra allenata da Simone Inzaghi e quella di Giampiero Gasperini si giocherà nella serata di chiusura del calciomercato estivo. Lautaro e compagni dovranno dunque vedersela al Meazza contro gli ultimi vincitori dell'Europa League. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato contro il Genoa all'esordio in campionato e poi vinto col Lecce nel secondo turno sempre tra le mura amiche di San Siro.

L'Atalanta invece è reduce dall'ultima sconfitta contro il Torino dopo aver dilagato all'esordio di Lecce contro i salentini al Via del Mare. Oltre alla sfida tra Inter e Atalanta, l'altro anticipo del turno di Serie A è rappresentato dalla sfida tra il Venezia di Di Francesco e il Toro di Vanoli. Il tecnico dei granata sfiderà il suo recente passato dato che fino a pochi mesi fa sedeva sulla panchina dei lagunari conducendo il Venezia alla promozione in Serie A. Qui tutte le informazioni su dove vedere i due anticipi della terza giornata del campionato di Serie A in diretta tv e streaming.

Serie A, le partite di oggi: gli orari tv

Oggi venerdì 31 agosto il calendario di Serie A prevede due parti suddivise in due slot orari differenti: 18:30 e 20:45. Ecco nello specifico la programmazione completa e le dirette TV.

18:30 – Venezia- Torino (DAZN)

20:45 – Inter – Atalanta (DAZN)

Dove vedere Inter-Atalanta in tv e streaming

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva sia in diretta TV che in streaming su DAZN. Per tutti coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento basterà collegarsi con la propria Smart TV a un dispositivo che si connetta a internet oppure per lo streaming, utilizzare l'app dedicata o il sito ufficiale di DAZN. Telecronaca affidata a Edoardo Testoni, commento tecnico di Marco Parolo.

Venezia-Torino su DAZN, dove vederla in TV

La sfida tra Venezia e Torino si disputerà alle 18:30 e così come il match tra Inter e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Tutti gli abbonati potranno assistere alla partita in diretta tv attraverso l'app presente su smart tv oppure in streaming, sempre tramite app, attraverso dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il sito ufficiale di DAZN. Telecronaca affidata a Dario Mastroianni, commento tecnico di Alessandro Budel.