Partite Coppa Italia oggi in TV e streaming, dove vedere Spezia-Sampdoria e Torino-Modena

Le partite di Coppa Italia 2025-2026 in programma oggi, 18 agosto, sono quattro e tutte visibili in diretta tv, in chiaro, gratis e in live streaming sui canali Mediaset.

Si giocano oggi, lunedì 18 agosto, le ultime quattro partite dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026 che determineranno il tabellone definitivo delle qualificate e degli accoppiamenti dei sedicesimi. Audace Cerignola-Verona alle 18, Spezia-Sampdoria alle 18:30, Udinese-Carrarese alle 20:45 e Torino-Modena alle 21:15 sono in match in programma, tutti trasmessi in diretta tv, in chiaro e gratis anche in live streaming sui canale di Mediaset, che manda in onda in esclusiva tutte le sfide della competizione tricolore.

Verona, Udinese e Torino le squadre di Serie A che scendono in campo contro avversari che possono rivelarsi insidiosi in questa fase della stagione, caratterizzata dalla fine dei ritiri e dalla vicinanza con l'inizio del campionato. Sotto i riflettori c'è anche la Sampdoria, reduce da una salvezza ottenuta ai playoff nel doppio confronto molto discusso con la Salernitana.

Coppa Italia 2025-2026, le partite di oggi: gli orari Tv

Il programma delle partite odierne dei trentaduesimi di Coppa Italia è suddiviso in quattro slot: si comincia alle 18:00 con il match tra Cerignola ed Hellas, si finisce alle 21:15 con la sfida tra Torino e Modena. Di seguito il palinsesto completo, con indicazione degli orari e dei canali che trasmetteranno gli incontri:

Ore 18:00 Audace Cerignola-Verona (Canale 20)

(Canale 20) Ore 18:30 Spezia-Sampdoria (Italia 1)

(Italia 1) Ore 20:45 Udinese-Carrarese (Canale 20)

(Canale 20) Ore 21:15 Torino-Modena (Italia 1).

Dove vedere Spezia-Sampdoria in diretta TV: gli orari

Spezia e Sampdoria si affrontano nel tardo pomeriggio a partire dalle ore 18:30. È match da dentro o fuori, chi vince passa il turno. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 ma la si potrà vedere anche in streaming collegandosi alla piattaforma di Mediaset Infinity.

Torino-Modena, dove vederla anche in diretta streaming

Il Torino allenato da Marco Baroni proverà a regalarsi la prima gioia ufficiale della stagione nella partita di questa sera (ore 21:15) contro il Modena. Anche questo incontro andrà in onda in diretta e in esclusiva (ma sempre in chiaro per tutti) su Italia 1, che lo trasmetterò in live streaming sulla piattaforma online di Mediaset.