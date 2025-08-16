Partite Coppa Italia oggi in TV e streaming, dove vedere Cremonese-Palermo e Cagliari-Virtus Entella

Le partite di Coppa Italia 2025-2026 in programma oggi, 16 agosto, sono quattro e tutte visibili in diretta tv, in chiaro, gratis e in streaming sui canali Mediaset: alle 18 Venezia-Mantova (Canale 20), alle 18:30 Como-Sudtirol (Italia 1), Cagliari-Virtus Entella alle 20:45 (Canale 20) e Cremonese-Palermo alle 21:15 (Italia 1).

Le partite dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026 che si giocano oggi, sabato 16 agosto, sono quattro e saranno tutte visibili in diretta tv, in chiaro gratis e in streaming sui canali Mediaset. Quattro gli slot orari previsti: si parte alle 18 con Venezia-Mantova (Canale 20), alle 18:30 c'è Como-Sudtirol (Italia 1), in serata si disputano Cagliari-Virtus Entella alle 20:45 (Canale 20) e Cremonese-Palermo alle 21:15 (Italia 1).

Quello odierno è il secondo appuntamento di questa fase iniziata a Ferragosto e che si chiuderà lunedì prossimo, 18 agosto, con gli ultimi quattro match in calendario. Nel tabellone dove spicca il Bologna campione in carica sono in lizza le squadre di Serie B oltre a quelle di Serie A che si sono classificate tra le prime 8 dello scorso campionato e per questo fuori dalle teste di serie.

Coppa Italia 2025-2026, le partite di oggi: gli orari Tv

Il programma odierno dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2025-2026 prevede quattro incontri che vanno in campo tra il tardo pomeriggio e la sera. Di seguito il palinsesto completo con indicazione anche dei canali dove vedere le partite:

Ore 18.00 Venezia-Mantova (Canale 20)

(Canale 20) Ore 18.30 Como-Sudtirol (Italia 1)

(Italia 1) Ore 20.45 Cagliari-Virtus Entella (Canale 20)

(Canale 20) Ore 21.15 Cremonese-Palermo (Italia 1)

Dove vedere Cremonese-Palermo in diretta TV: gli orari

Tra le partite di oggi, Cremonese-Palermo è considerata una di quelle che suscita particolare interesse. Il match andrà in onda alle 21:15 su Italia 1: la diretta tv sarà gratuita, si potrà vedere l'incontro anche in streaming collegandosi alla piattaforma online di Mediaset. I lombardi sono neo promossi in Serie A, la Coppa Italia costituisce un banco di prova in previsione del campionato e di eventuali trattative di mercato necessarie per migliorare la rosa (sono già arrivati calciatori come Zerbin dal Napoli, Terracciano dal Milan e Baschirotto reduce dall'esperienza a Lecce). Quanto ai siciliani, dopo aver fallito l'assalto alla A nella scorsa stagione, si sono affidati a uno specialista in panchina per tentare la scalata: Pippo Inzaghi.

Cagliari-Virtus Entella, dove vederla anche in diretta streaming

Cagliari-Virtus Entella sarà una sorta di battesimo del fuoco per Fabio Pisacane, ex calciatore oggi 39enne e da quest'anno sulla panchina dei sardi. La gara si gioca in prima serata, alle 20:45, e sarà trasmessa in chiaro e gratis (tanto in tv quanto in streaming) sul Canale 20.