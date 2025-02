Parma-Roma, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni

video suggerito

Parma-Roma si gioca oggi, domenica 16 febbraio con calcio di inizio fissato alle 18:00 allo Stadio Tardini. Il match è valido per la 25a giornata di Serie A e sarà visibile in co-esclusiva sia in TV sia in streaming su DAZN e su Sky.

A cura di Alessio Pediglieri

Parma-Roma si gioca oggi, domenica 16 febbraio alle 18:00 allo Stadio Tardini. Match valido per la 25a giornata di Serie A visibile in co-esclusiva sia in TV sia in streaming su DAZN e su Sky.

Il Parma ospita la Roma, con i Ducali che arrivano da tre sconfitte consecutive che li hanno fatto precipitare in piena zona rossa. Al momento la squadra di Pecchia veleggia in terzultima posizione, a quota 20 punti è ha assoluta necessità di vincere per riprendere il plotone che è subito sopra in classifica per ampliare la sfida salvezza. Per la Roma, invece, un successo in trasferta è fondamentale per provare la rincorsa alle zone che valgono una Coppa. Le ultime due trasferte hanno portato 6 punti agli uomini di Ranieri che proveranno così a prendersi l'intera posta in palio lontano dall'Olimpico.

Partita: Parma-Roma

Orario: 18:00

Dove: Stadio Tardini (Parma)

Quando: domenica 16 febbraio 2025

Diretta TV: DAZN, Sky (Sky Sport 1, Sport 251, Sport Calcio)

Diretta streaming: DAZN, SkyGo, NOW

Competizione: Serie A (25a giornata)

Dove vedere Parma-Roma, in diretta TV: l'orario

Al Tardini Parma-Roma focalizza le attenzioni del pomeriggio calcistico odierno. La partita sarà visibile solamente a pagamento e in esclusiva per gli abbonati di DAZN e di Sky. Sky la propone su tre canali differenti in contemporanea: Sky Sport Calcio, Sky Sport 1 e Sky Sport 251. Il calcio di inizio è fissato per le 18:00

Parma-Roma, dove vedere la partita in diretta streaming

Parma-Roma è possibile vederla anche in diretta online ma sempre e solo dietro abbonamento. Anche in questo caso duplice possibilità, con DAZN o con SkyGo. C'è anche il servizio on demand su NOW.

Parma-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A 2024-2025

Fabio Pecchia, si affiderà ad un offensivo 4-2-3-1 dove al centro dell’attacco ci sarà Bonny, insieme a Cancellieri, Mohamed e Man a supporto. A fare da schermo davanti alla difesa dovrebbero esserci Keita e Sohm. Claudio Ranieri dovrebbe scendere in campo con il 3-4-2-1 con il solito Dovbyk di punta, con Pellegrini e Dybala a supporto. Paredes e Pisilli centrali in mediana, sulle fasce spazio a Angelino e Saelemaekers.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Sohm, Keita; Cancellieri, Haj Mohamed, Man; Bonny.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Rensch, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Pisilli, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk.