Parma-Juventus, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Parma e Juventus si affronteranno nel posticipo della 23ª giornata di Serie A: si gioca allo stadio Ennio Tardini di Parma alle ore 20:45 con diretta TV e streaming su DAZN.

La squadra guidata da Luciano Spalletti arriva da un pareggio ottenuto sul campo del Monaco nell’ultima giornata della fase a gironi di Champions e vuole proseguire la striscia positiva in campionato dopo la favolosa vittoria in casa contro il Napoli. I bianconeri dopo la sfida del Tardini se la vedranno con l'Atalanta ai quarti di finale di Coppa Italia e proprio la formazione bergamasca è stata l’ultima avversaria del Parma in campionato, con una netta sconfitta per 4-0 ottenuta alla New Balance Arena dalla squadra di Carlos Cuesta. Nelle ultime cinque partite i ducali hanno vinto una sola volta.

Partita: Parma-Juventus

Quando: domenica 1 febbraio 2026

Dove: stadio Ennio Tardini, Parma

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 23ª giornata Serie A

Dove vedere Parma-Juventus, in TV: la diretta della partita

Parma-Juventus verrà trasmessa in diretta TV esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e sarà raccontata da Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.

Parma-Juventus, dove vedere la diretta streaming: l'orario

La partita dello stadio Tardini di Parma, con fischio d'inizio previsto per le ore 20:45, si potrà vedere anche in streaming su DAZN utilizzando i dispositivi mobili o da pc.

Parma-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Cuesta dovrebbe affidarsi al 3-5-2: davanti al portiere Corvi spazio al terzetto difensivo formato da Delprato, Circati e Troilo. A centrocampo previsti Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen e Valeri, mentre in attacco la coppia testata in prova è quella composta da Ondrejka e Pellegrino.

La Juventus di Spalletti invece va verso il 4-2-3-1: davanti a Di Gregorio agiranno Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso, con Thuram e Locatelli in mediana. Sulla trequarti dovrebbero partire Conceição, McKennie e Yildiz, alle spalle della punta centrale David.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabé, Keita, Sørensen, Valeri; Ondrejka, Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti.