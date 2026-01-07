Parma-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L’Inter scende in campo a Parma nell’ultimo turno del girone di andata di Serie A: si gioca allo stadio Ennio Tardini alle ore 20:45 con diretta su DAZN e Sky. Le formazioni di Chivu e Cuesta.

L’Inter punta a chiudere il girone d’andata in vetta alla classifica, ma per riuscirci dovrà superare l’ostacolo Parma nella sfida valida per la 19ª giornata di Serie A: la squadra dell'ex Chivu sarà di scena allo stadio Ennio Tardini alle ore 20:45 con diretta su DAZN e Sky.

I nerazzurri si presentano all’impegno infrasettimanale forti del successo per 3-1 sul Bologna a San Siro, risultato che ha allungato a cinque la serie di vittorie consecutive in campionato. Situazione diversa per i ducali, impegnati nella lotta per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica: il Parma arriva dal pareggio nel derby emiliano contro il Sassuolo e dalla vittoria pesante nello scontro diretto con la Fiorentina.

Partita: Parma-Inter

Quando: mercoledì 7 gennaio 2026

Orario: 20:45

Dove: Stadio Ennio Tardini, Parma

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky GO e NOW

Competizione: Serie A, 19a giornata

Dove vedere Parma-Inter in TV: la diretta a pagamento

La partita tra Inter e Parma è una di quelle che andrà in diretta in TV in co-esclusiva tra Sky e DAZN. Il match sarà visibile in televisione sia su DAZN (per chi non possiede smart TV con l'ausilio di appositi dispositivi) che su Sky, su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky 251. Quella tra i gialloblù e i nerazzurri non è tra le gare disponibili gratis e in chiaro per tutti.

Parma-Inter, dove vederla in diretta streaming: l'orario

La gara dello stadio Tardini tra i ducali di Cuesta e i meneghini di Chivu si potrà vedere in diretta streaming, a partire dalle ore 20:45, su dispositivi portatili e fissi, su DAZN per gli abbonati, ma anche su Sky GO per utenti Sky. Possibile acquistare anche il ticket della partita su NOW Tv.

Parma-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

L'Inter farà un po' di turnover rispetto al Bologna: Sucic in mezzo al campo per Zielinski e Esposito al posto di Thuram avanti con Lautaro. Parma con Pellegrino unico riferimento offensivo supportato da Ondrejka e Oristanio.

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Circati, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez.