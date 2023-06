Paredes rinasce lontano dalla Juventus: eurogol con un bolide dai 30 metri con l’Argentina Un eurogol di Leandro Paredes ha aperto le marcature dell’amichevole che l’Argentina ha vinto in Indonesia: l’ex Juventus conferma, ancora una volta, le sue qualità balistiche con un gran tiro dai 30 metri.

A cura di Vito Lamorte

La domanda che molti tifosi della Juventus si sono posti quest'anno è: perché Leandro Paredes quando indossa la maglie dell'Argentina sembra un altro calciatore rispetto a quando scende in campo con i colori della Vecchia Signora? L'ormai ex centrocampista bianconero ha piazzato un eurogol nell'amichevole tra l'Indonesia e la Seleccìon, ultima amichevole prima delle vacanze per i campioni del mondo in carica.

Paredes ha ricevuto la palla sui 35 metri e, dopo aver controllato il passaggio del compagno, ha fatto partire un bolide di destro imparabile per il portiere avversario, che ha provato a lanciarsi per deviare la palla ma la parabola è risultata imprendibile per lui. Un gol che conferma una volta in più le sue capacità balistiche dell'ex calciatore di Roma e Empoli, ma che quest'anno alla Juve è stato utilizzato con scarsa continuità e non ha brillato nelle poche occasioni in cui è stato chiamato in causa.

Si tratta del quinto gol in 49 partite con la maglia della nazionale per l'ex giocatore del Boca Juniors, che dopo il prestito a Torino di quest'anno tornerà a Parigi perché non verrà riscattato.

Nelle scorse ore circolava un video dell'allenamento della Seleccìon in cui Paredes riusciva ad infilare il pallone sotto l'incrocio dei pali con una conclusione simile: la distanza era inferiore ma la traiettoria sembra la stessa. A quanto pare la ‘pratica', come direbbero gli argentini, ha dato i suoi frutti.

A suggellare la vittoria dell'Albiceleste ci ha pensato un altro ex juventino, ovvero il Cuti Romero: il difensore del Tottenham su calcio d'angolo di Lo Celso ha incornato di testa da centro area e ha battuto per la seconda volta il portiere indonesiano.

Al Gelora Bung Karno Main Stadium di Jakarta la nazionale di Lionel Scaloni ha chiuso questo tour asiatico dopo l'amichevole in Cina contro l'Australia in cui Lionel Messi ha deliziato il pubblico con il gol più veloce della sua carriera e un paio di giocate di altissima qualità.