Paredes furioso dopo il cambio, calcia una bottiglietta e non saluta Ranieri: l'addio alla Roma sempre più vicino Leandro Paredes non ha apprezzato la sostituzione decisa da Ranieri a metà del secondo tempo di Roma-Eintracht e ha mostrato tutto il suo disappunto: prima ha preso a calci una bottiglietta e poi non ha salutato il suo allenatore. L'addio ai giallorossi è sempre più vicino?

A cura di Vito Lamorte

Leandro Paredes non ha apprezzato la sostituzione decisa da Claudio Ranieri a metà del secondo tempo di Roma-Eintracht Francoforte, partita vinta dai giallorossi per 2-0 che sancisce il pass ai play-off, e mostra tutto il suo disappunto mentre esce dal campo: prima di lasciare il posto a Cristante si è tolto i guanti nervosamente e poi ha preso a calci una bottiglietta. L'argentino non ha salutato il suo allenatore dopo il cambio e la sua mimica post-sostituzione era molto eloquente.

Paredes è al centro di alcune voci di mercato e dall'Argentina dicono che stia facendo di tutto per tornare al Boca Juniors: Ranieri in conferenza ha detto che a lui non risulta ma ha anche aggiunto di non voler trattenere chi non è contento.

La Roma ha battuto 2-0 l'Eintracht Francoforte e si è qualificata ai playoff di Europa League: una delle prestazioni più positive nella serata dell'Olimpico è stata quella di Leandro Paredes ma al momento del cambio l'argentino ha mostrato un certo nervosismo: il centrocampista ha calciato una bottiglietta dopo la sostituzione con Cristante e non ha salutato il tecnico Claudio Ranieri.

Da diversi giorni il calciatore è accostato al Boca Juniors e potrebbe lasciare la Capitale negli ultimi giorni di mercato. In conferenza stampa Ranieri ha sottolineato l’importanza di Paredes nella rosa e si è rammaricato per la possibilità di perderlo: “Sono molto contento se resta, sa quanto lo stimo e mi dispiacerebbe se andasse via perché perderei un campione del mondo e un ragazzo straordinario che, anche quando non giocava, si allenava come Hummels, a mille all'ora". Tuttavia, l'allenatore giallorosso ha anche riconosciuto che la decisione dipende dal giocatore: "Capisco le esigenze di ogni famiglia e di ogni ragazzo. (Paredes) non mi ha ancora detto niente". Ai cronisti che gli hanno chiesto del suo futuro, nel post-partita di Europa League, non ha risposto nulla.

Paredes al Boca Juniors: cosa manca per chiudere la trattativa

Paredes avrebbe già avuto contatti con Juan Román Riquelme, attuale presidente del Boca e suo ex compagno di squadra: il suo desiderio di tornare in Argentina è chiaro, ma restano ancora delle divergenze economiche da risolvere. Mentre gli Xeneize vorrebbero offrirgli un contratto simile a quello di Edinson Cavani, Paredes pretenderebbe uno stipendio più alto e questo complica la trattativa a poche ore dalla chiusura del mercato. La dirigenza del club argentino chiederà una proroga a causa della partenza di Mauricio Benitez per il Royal Antwerp, che permetterebbe di avere maggior tempo per la trattativa ma la Roma non cederà il calciatore oltre il 3 febbraio.

Se dovesse concretizzare questa operazione, Paredes chiuderebbe un ciclo di undici anni nel calcio europeo, durante i quali ha vestito le maglie di Chievo Verona, Empoli, Zenit, PSG e Juventus. Le trattative sono ancora in corso e l'esito dipenderà dalle prossime ore.