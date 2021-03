"Siamo convinti delle scelte estive effettuate, abbiamo cambiato allenatore e rinforzato la rosa. Siamo molto contenti di questo". Fabio Paratici è intervenuto ai microfoni di Sky poco prima del fischio d'inizio della gara tra Juventus e Spezia e ha ribadito con forza le scelte fatte dalla squadra campione d'Italia sul mercato estivo. Il direttore sportivo dei bianconeri ha parlato dei cambiamenti che ci sono stati nel corso degli ultimi dieci anni: “Abbiamo già cambiato per tre, quattro volte, siamo sempre riusciti a vincere, questo è un merito. Quest’anno abbiamo rinnovato, una nuova linea, siamo coscienti di quello che abbiamo fatto e siamo convinti che questa linea darà i frutti sperati”.

Paratici si è soffermato ancora sui cambiamenti fatti in estate e a chi gli chiede se rifarebbe le stesse scelte risponde in maniera netta: "Non è una domanda consona. Logicamente le scelte devono essere contestualizzate al momento, non a posteriori. Le cose possono cambiare, siamo molto convinti delle cose che abbiamo fatto, abbiamo rinnovato la rosa, abbiamo cambiato allenatore e siamo contenti della via che abbiamo intrapreso".

Il dirigente della Vecchia ha parlato anche di Andrea Pirlo, del suo modo di lavorare e delle assenze che stanno mettendo in difficoltà la Juve ultimamente: "Gli piace la pressione, la squadra cerca di avere una certa linea di gioco e siamo convinti di portarla avanti. Le assenze non sono un argomento che utilizziamo, abbiamo i giocatori per sopperire. Ma è chiaro che pesano un po'".

Sull'infortunio di Matthijs de Ligt e l'uscita nel corso del riscaldamento nel pre-match con lo Spezia il ds della Juve ha rivelato il problema dell'olandese già a Verona: “de Ligt ha preso un colpo sabato con il Verona. Ha provato oggi ma sentiva dolore, abbiamo preferito preservarlo. Al suo posto c’è Frabotta".