L'avventura di Papu Gomez con l'Atalanta sta per finire anche ufficialmente. L'argentino, che più di un mese fa è stato messo fuori squadra, giocherà con il Siviglia. Gomez disputerà la Champions League con gli andalusi. Il centrocampista verrà ceduto nei prossimi giorni con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

L'offerta di mercato del Siviglia per Gomez

L'Atalanta chiedeva 10 milioni di euro, il Siviglia ne offriva 5. A metà si troverà un accordo, con il club nerazzurro che accetterà di cedere il giocatore in prestito, ma con obbligo di riscatto a favore del Siviglia, che intanto sta per cedere Carlos Fernandez che passerà alla Real Sociedad, dove sostituirà William José, che è in partenza.

Gomez lascia la Serie A

Per la seconda volta il calciatore argentino va via dall'Italia. Dopo la prima esperienza al Catania migrò in Ucraina, poi tornò in Serie A e con l'Atalanta ha fatto uno stop enorme, e i nerazzurri se sono diventati una grande realtà è stato merito anche del Papu che ora va via. Nessuno un paio di mesi fa avrebbe immaginato che nel mercato di gennaio si sarebbero separati l'Atalanta e Gomez.

Il Papu giocherà con il Siviglia in Champions

50 gol tondi in Serie A e 59 complessivi in 252 partite. Lascia l'Atalanta con numeri eccezionali il Papu che nei mesi scorsi ha avuto uno screzio pesante con Gasperini. E quella discussione vivace l'ha pagata a caro prezzo. I nerazzurri i sostituti li hanno già in casa (Pessina e Malinovskyi), mentre il Siviglia inizia a studiare il nuovo modulo offensivo. Lopetegui sicuramente ha già pensato al modulo con cui manderà il campo la sua squadra che negli ottavi di finale di Champions League affronterà il Borussia Dortmund di Haaland. Il Papu ha una grande chance, può condurre il Siviglia ai quarti e chissà magari potrebbe trovare di nuovo l'Atalanta, questa volta da avversario.