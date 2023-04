Palomino minacciato e insultato sui social dai tifosi della Roma per il fallo su Dybala Palomino minacciato e insultato sui social network dai tifosi della Roma per il fallo su Paulo Dybala.

A cura di Vito Lamorte

L'Atalanta ha battuto la Roma per 3-1 e si è rifatta sotto per la lotta Champions. Nel Monday Night della 31a giornata la Dea è riuscita ad avere la meglio sui giallorossi e a portarsi a -4 dal Milan quarto in classifica. Se per gli orobici è stata una giornata molto positiva, non si può dire lo stesso per i giallorossi.

Oltre alla sconfitta è arrivata l'ennesimo infortunio di Paulo Dybala, che è stato costretto ad uscire dopo un brutto fallo del difensore dell'Atalanta Josè Palomino: il calciatore argentino ha effettuato un intervento durissimo sulla Joya ed è stato punito con il cartellino giallo. Per la Roma la sanzione non era adeguata per il tipo di fallo commesso mentre per l'arbitro Massimiliano Irrati era la giusta punizione.

La mancata espulsione e la conseguente uscita per infortunio dell'attaccante della nazionale argentina ha portato ad una vera e propria invasione dei tifosi giallorossi del profilo Instagram del difensore dell'Atalanta che ha ricevuto insulti e minacce di tutti i tipi.

Sotto la sua ultima fotografia postata sui Instagram, risalente a oltre un mese fa, si possono leggere numerosi insulti al giocatore dell'Atalanta. Oltre alle minacce di morte e agli epiteti più disparati ci sono molti riferimenti ala vicenda doping dello scorso novembre e alle accuse poi cadute nei confronti del calciatore argentino.

Un altro bruttissimo episodio, non il primo e purtroppo non l’ultimo, che intreccia campo, calcio, e social network. Purtroppo sono in tanti a pensare che un bruttissimo fallo in campo possa essere di sinonimo di insulti e minacce.

La Joya nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per valutare l’entità del trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra e a Trigoria temono che José Mourinho dovrà fare a meno di lui nella delicata sfida per il quarto posto contro il Milan del prossimo turno.