Palladino rivede il gol subito dal Venezia, non può crederci: "Un grave errore convalidarlo" Il primo gol del Venezia è viziato da un tocco di mano e Palladino non ci sta: "Era da annullare. Dalla panchina la sensazione era chiara, è un errore grave"

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta è amara per la Fiorentina che dovrà rinunciare all'Europa nella prossima stagione: la vittoria del Venezia condiziona il cammino dei ragazzi di Palladino, ma le post partita c'è spazio anche per la polemica sul primo gol dei lagunari che è viziato da un tocco di mano. Sarebbe stato da annullare, ma l'arbitro ha lasciato correre facendo infuriare la panchina viola che si è accorta immediatamente dell'errore.

Lo ha confermato anche lo stesso allenatore nell'intervista post partita a DAZN. Palladino si è presentato con un filo di voce e visibilmente arrabbiato per quanto accaduto. Ha cominciato la sua intervista proprio da quella svista che ha condizionato tutta la partita e, rivedendo l'azione dai monitor, è stato piuttosto netto nel commentare quello che era accaduto in campo.

Palladino reagisce all'errore dell'arbitro

Il primo gol del Venezia è viziato da un tocco di mano di Candé che stoppa la palla in maniera irregolare prima di calciare in porta, un episodio da moviola che rappresenta un grave errore per l'arbitro Marchetti che lo ha comunque convalidato. Tutta la panchina della Fiorentina si è agitata perché si è accorta immediatamente di cosa stava accadendo: "No, no, l’ho rivisto: il primo gol è un tocco di mano. Ho sentito anche i vostri commenti, era un gol da annullare. Dalla panchina la sensazione era chiara, anche perché abbiamo le camere tattiche e si vede bene".

Palladino riguarda l'azione e il gol che sarebbe stato da annullare e non nasconde l'amarezza nei confronti dell'arbitro: "C’è dispiacere, perché il calcio è fatto di episodi e questi possono indirizzare una partita. Accettiamo l’errore, ma è un errore grave che ha sicuramente deciso un gol. Al di là di questo, ci è girata male anche dopo: sull’1-0 abbiamo reagito bene, poi nella stessa azione abbiamo subito il 2-0. Anche quello dobbiamo accettarlo".