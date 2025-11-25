Palladino racconta i suoi 5 mesi da disoccupato: “Sono stato in giro a vedere tanti allenamenti”

Raffaele Palladino ha spiegato cosa ha fatto in questi 5 mesi senza allenare prima della chiamata dell’Atalanta: “Ho studiato la lingua inglese e ho guardato tanti allenamenti”.

Raffaele Palladino è pronto ad affrontare la sua prima partita ufficiale in Champions League come allenatore. Il tecnico dell'Atalanta lo esordirà in casa dell'Eintracht Francoforte per dare seguito al buon cammino della Dea fino a questo momento in Europa. Il tecnico della squadra bergamasca, reduce dalla sconfitta contro il Napoli in campionato, ha parlato proprio del suo approccio all'Atalanta e di ciò che è successo durante il suo periodo senza allenare a cavallo tra le dimissioni dalla Fiorentina e il nuovo ingaggio alla Dea.

Ai microfoni di Sky dunque Palladino ha fatto capire come avesse l'esigenza di doversi aggiornare e studiare per costruire e perfezionare al meglio il suo percorso da allenatore. "A me è sembrata un'eternità stare fuori – ha spiegato Palladino a precisa domanda del giornalista Paolo Condò -. Ho fatto però 5 mesi di grande esperienza professionale, sono stato tanto in giro".

Palladino durante gli allenamenti con l’Atalanta.

Ma cosa ha fatto davvero Palladino? Per lui non si era mai parlato di un'esperienza all'estero, o meglio, non si era capito quale sarebbe stato il suo futuro subito dopo l'addio fulmineo alla Fiorentina dopo una sola stagione. Palladino così ha fatto chiarezza una volta per tutte: "In questi 5 mesi fermo ho studiato una nuova lingua, l'inglese, sono andato in Inghilterra a vedere tanti allenamenti, l'Arsenal di Arteta su tutti – ha spiegato Palladino che ha poi aggiunto -. Un campionato come quello inglese che mi piace tanto".

Palladino aveva un'idea precisa. Una scelta matura la sua per restare sempre aggiornato e portare magari nuove idee in vista della sua nuova avventura che è stata poi l'Atalanta: "Ho cercato di studiare il calcio inglese e nel frattempo studiavo anche il campionato italiano perché la speranza era quella di ripartire al più presto come è successo con l'Atalanta". Oggi il tecnico campano si gode questa nuova avventura dopo l'esonero di Juric prendendo in mano di fatto un gruppo che aveva fatto più che bene con Gasperini e con il quale aveva costruito un percorso vincente nel corso di questi anni.