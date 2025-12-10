Palladino interviene durante l’intervista di Chivu e commenta il rigore dato al Liverpool: “Non esiste”

Palladino interviene durante l’intervista a Sky di Chivu e commenta il rigore dato al Liverpool: “Ma non è rigore quello, ma non esiste”. L’allenatore dell’Inter abbozza un sorriso e chiude la discussione con un secco: “No comment”.

Il post-partita di Inter-Liverpool si è acceso attorno all’episodio del rigore Bastoni-Wirtz che ha indirizzato il match, con il Var finito inevitabilmente al centro del dibattito. A pochi km di distanza l’Atalanta vinceva una grande partita sul Chelsea e superava proprio i nerazzurri meneghini nella classifica della League Phase.

Cristian Chivu e Raffaele Palladino si sono incrociati nel collegamento televisivo, dove si è discusso soprattutto del rigore assegnato ai Reds, e l'allenatore della Dea si è espresso così: "Ma non è rigore quello, ma non esiste". Chivu ha abbozzato un sorriso e ha chiuso la discussione con un secco: "No comment".

La decisione dell'arbitro Zwayer è arrivata dopo la review al monitor: una lieve trattenuta di Bastoni su Wirtz ha spinto il direttore di gara ad indicare il dischetto. Szoboszlai non ha sbagliato, superando Sommer e firmando l’1-0 finale per la squadra di Slot.

Nello studio di Sky si sono incrociati Cristian Chivu e Raffaele Palladino, con un confronto che ha avuto toni brevi ma significativi: l'allenatore dell'Inter ha fatto i complimenti al collega per la vittoria della Dea ("Complimenti per la vittoria a Palladino, lo vedrò presto") mentre Palladino ha definito “inesistente” il penalty dopo averlo visto alla moviola. Chivu ha abbozzato un sorriso e ha chiuso la discussione con un secco: “No comment”.

Botta e risposta veloce tra i due tecnici che hanno vissuto due serate completamente diverse. Ora la situazione si è ribaltata per le due squadre nerazzurre in vista degli ultimi due turni: seppur distanziate di un solo punto, l'Atalanta ora è a 13 e dovrà sfidare Athletic Club e Union SG per volare direttamente agli ottavi. L'Inter, ferma a 12, se la dovrà vedere con Arsenal e Borussia Dortmund.