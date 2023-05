Pagare 50 euro per vedere mezzo campo: il posto assurdo nello stadio del Liverpool a Anfield Un tifoso del Liverpool ha pubblicato il posto nello stadio di Anfield per il quale ha sborsato 50 euro per assistere al match col Fulham: si vede solo mezzo campo.

A cura di Paolo Fiorenza

Spesso gli stadi inglesi vengono magnificati nel confronto con quelli italiani, individuando proprio nella scarsa fruibilità dei nostri impianti e nel livello basso dei servizi offerti uno dei motivi principali per cui il calcio italiano segna il passo rispetto a quello d'Oltremanica. E tuttavia anche negli stadi della Premier League non è tutto oro quello che luccica, soprattutto in quelli più vecchi che resistono alle tentazioni di cambiare casa e ripartire da zero in impianti ipertecnologici al passo con i tempi.

Anfield è la casa del Liverpool dal 1892, anno di fondazione del club del Merseyside: lo stadio era stato costruito 8 anni prima per ospitare le gare dell'altra squadra della città, l'Everton, che tuttavia vi restò fino al suo trasferimento a Goodison Park, lasciando appunto posto ai Reds. L'attuale capienza è di 53394 posti, dopo che nel 2016 c'è stata la riqualificazione della tribuna principale, con l'aggiunta di ulteriori 8500 posti a sedere.

Il Liverpool ieri sera ha battuto il Fulham per 1–0 grazie a un rigore di Salah

L'anno prossimo ci sarà un ulteriore upgrade: nel settembre del 2021 sono iniziati i lavori per la nuova tribuna che aggiungerà ulteriori 7000 posti in vista della stagione 2023/24. La capienza del settore chiamato ‘Anfield Road End' aumenterà dunque a 15967 posti, portando quella complessiva dello stadio a 61015 unità. Non sarà questa l'unica novità dei lavori: ci saranno anche alcune nuove suite, con 1800 posti a sedere con lounge bar.

Insomma lo stadio di Anfield avrà un aspetto molto diverso nella prossima stagione, ma non si sa se saranno ancora presenti posti da cui si vede solo mezzo campo come quello diventato virale nelle ultime ore, in seguito al tweet di un tifoso che ha assistito al match tra Liverpool e Fulham di ieri sera, vinto dalla squadra di Klopp per 1-0 grazie al rigore messo a segno da Salah. Il tifoso in questione ha avuto la fortuna di vederlo il rigore, cosa che sarebbe stata impossibile per lui qualora il tiro dal dischetto avesse avuto luogo dall'altra parte del campo.

"Il peggior posto ad Anfield", ha scritto, a corredo della foto che mostrava la parte di campo presente nel suo raggio visivo. Allegata c'era anche l'immagine del numero di fila e posto occupato mercoledì sera, per il quale il tifoso ha sborsato 43 sterline, ovvero poco meno di 50 euro. La vicenda ha scatenato commenti a centinaia: "Non riesco a credere che sia un posto a pagamento e che il Liverpool riesca a venderlo", è stato il più gettonato. L'atmosfera impagabile di Anfield peraltro c'era, almeno quella…