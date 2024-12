Pace fatta tra Vlahovic e i tifosi della Juventus: il gol contro il Cagliari allontana i malumori

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Allarme rientrato in casa Juventus, tutto ciò che è accaduto nell'ultimo weekend è ormai acqua passata. Il duro sfogo di Dusan Vlahovic con i tifosi alla fine si è placato e la vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari ha fatto tornare la pace tra i bianconeri che possono ora programmare il futuro con serenità. Il gol che ha aperto le marcature contro i sardi ha fatto scoppiare di nuovo l'amore nei confronti dell'attaccante, bersagliato in seguito al deludente 2-2 contro il Venezia nell'ultima partita di campionato.

È servito qualche giorno di riflessione per fa sì che le acque si calmassero da sole nel modo più naturale possibile, grazie alle risposte che come sempre arrivano soltanto dal campo. Tutto lo stadio ha intonato cori per supportare il giocatore serbo che è stato accolto anche con uno striscione incoraggiante fuori dallo stadio, un messaggio conciliante per voltare definitivamente pagina.

Vlahovic segna e fa pace con i tifosi

La Curva Sud non è più ostile nei confronti dell'attaccante che contro il Cagliari ha segnato il primo gol del 4-0 finale e si è andato a prendere gli applaudi di tutti. Una bellissima rete arrivata su assist di Yildiz e che serve a riconciliare la pace dopo qualche battibecco di troppo nato in seguito all'ultimo weekend di campionato. L'accoglienza ricevuta da Vlahovic, ma soprattutto la festa del post partita, fanno capire che i malumori sono praticamente spariti e che adesso tutti remano nella stessa direzione.

Il bottino del serbo sarebbe potuto essere più cospicuo e Vlahovic sarebbe potuto tornare a casa con il pallone della tripletta: alla fine della serata ha davvero segnato due gol (uno del primo tempo e la doppietta nella ripresa) ma gli ultimi due gli sono stati annullati per fuorigioco. Poco importa il numero delle reti alla fine, perché la questione fondamentale è stata risolta e la Juve adesso può andare avanti con serenità nel suo progetto.