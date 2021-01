L'Arsenal e Mesut Ozil hanno raggiunto un principio di accordo per la risoluzione del suo contratto. Il trequartista 32enne lascerà dunque la Premier League dopo sette anni e mezzo e già questo fine settimana potrebbe completare il suo trasferimento al Fenerbahce, squadra turca con la quale ha già trovato da tempo un'intesa. Sembra essersi improvvisamente sbrogliata l'ingarbugliata situazione che aveva visto protagonisti il club londinese e il calciatore tedesco negli ultimi 6 mesi.

Il giocatore e il club dunque possono ora mettere fine all'annosa questione che li aveva visti protagonisti negli ultimi mesi con Özil escluso dai piani dell'allenatore Mikel Arteta dopo la sosta per Covid-19 e finito addirittura fuori rosa in questa prima metà di stagione diventando così un "costoso" problema per il club londinese. I Gunners da qui al 30 giugno, quando sarebbe scaduto il suo contratto, avrebbero difatti ancora dovuto versare al calciatore tedesco con origini turche circa 7 milioni di sterline (7,8 milioni di euro) ma pare essersi finalmente trovato un accordo per la risoluzione anticipata del contratto.

Ad attender il calciatore c'è adesso il Fenerbahce, squadra per la quale Ozil ha tifato fin da piccolo, e il suo arrivo a Istanbul dovrebbe essere annunciato non appena si sarà ufficializzata la rescissione di contratto con l'Arsenal, potenzialmente nei prossimi giorni. Per Özil nato in Germania e per molti anni bandiera della nazionale tedesca (92 presenze) si tratterà comunque di un vero e proprio "ritorno a casa" dato che ha chiare origini turche e nel corso della sua vita ha sempre mantenuto forti legami con il paese dei suoi antenati.