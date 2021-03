Un pomeriggio eccezionale ha vissuto Adam Ounas, autore di un gol e di un assist in Crotone-Torino. Serse Cosmi bonariamente gli ha tirato le orecchie a fine partita, ma per l'algerino è stato un pomeriggio da incorniciare, dopo un anno e mezzo molto negativo (tra Bordeaux e Cagliari). Dopo aver festeggiato i tre punti e il gol però si è arrabbiato e tantissimo, e con buona ragione, perché sul suo profilo Instagram ha ricevuto una pioggia di messaggi, purtroppo, molti di questi erano di stampo razzista. L'algerino ha voluto denunciare tutto sempre sui social. E leggendo quei messaggi si prova davvero ribrezzo e si esprime sincera solidarietà a Ounas, che si chiede: "Ma è giusto tutto questo".

Non si può dire che c'è solo ignoranza in questo tipo di messaggi, perché c'è anche cattiveria gratuita. Perché offendere qualcuno sui social? Questa è già una domanda da porsi, ma farlo dopo un gol segnato contro la tua squadra del cuore è qualcosa che lascia senza parole. Ounas ha postato tre di questi messaggi privati, e non ha nascosto nemmeno il nome dei mittenti, ciò che si legge è davvero riprovevole.

Insulti razzisti, Ounas li pubblica su Instagram

Al giocatore è stata augurata la morte, e pure a tutta la sua famiglia, non è mancata l'offesa con la cosiddetta ‘N word‘. E c'è stato chi ha gli addirittura augurato di scappare dai leoni quando tornerà in Africa. C'è stato pure l'augurio di retrocedere in Serie B, ma questa è la cosa minore tra quelle che ha letto Ounas, che ora proverà ancora a rispondere sul campo a chi lo ha pesantemente offeso. E si spera che, come successo anche in altre occasioni, vengano segnalati e denunciati coloro che hanno inviato questi messaggi a Ounas.