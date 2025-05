video suggerito

Osimhen si prende la Coppa di Turchia ma il futuro resta una incognita: "Voglio prima la quinta stella" Victor Osimhen re di Coppa con la doppietta siglata nel 3-0 con cui il Galatasaray ha strapazzato il Trabzonspor. Prendendosi il record di miglior straniero di sempre in una sola stagione in Turchia e gli onori di tifo e stampa. Ma senza rivelare alcunché sul proprio futuro, in bilico sul restare e la clamorosa possibile cessione alla Juventus. "Ora testa in Superlig, voglio alzare la quinta stella"

A cura di Alessio Pediglieri

Victor Osimhen ha trascinato il Galatasaray alla conquista della Coppa di Turchia, vinta in una finale a senso unico contro il Trabzonspor con un 3-0 che non ha lasciato spazio a interpretazioni. Mattatore di serata, l'attaccante nigeriano che ha siglato un personale doppietta, prendendosi il premio di MVP e raggiungendo lo storico record di 35 gol, nella sua prima stagione da "straniero" in Turchia. Che dovrebbe essere anche l'ultima, stando alle voci di mercato che lo vorrebbero anche di ritorno in Italia, sponda Juventus. Argomento sfiorato nella festa finale sul quale Osimhen è rimasto a dir poco evasivo: "Una decisione molto difficile, solo a fine stagione. Ora testa al titolo".

Osimhen mattatore in Coppa: doppietta e record assoluto in Turchia

Sul fronte sportivo, l'ex Napoli si è preso lo scettro di Re di Istanbul. La stampa turca non ha perso occasione per celebrare e osannare le sue performance in campo e i successi conquistati con il Galatasaray, contornati dal record del 35 gol: mai nessun altro giocatore straniero è riuscito a compiere quanto fatto da Osimhen in pochi mesi in Turchia con i suoi 35 gol stagionali che potrebbero incrementare ancor più con il rush finale di Superlig. Dove è atteso ad alzare il secondo trofeo con il titolo nazionale oramai ad un passo.

Osimhen si gode il momento: "Sul futuro decisione importante, ora testa al titolo della quinta stella"

Ma è sul fronte del mercato che inizia a salire nuovamente la tensione, per il destino di Osimhen che è in bilico tra il poter continuare la sua attuale avventura o ritrovarsi oggetto del desiderio sul mercato estivo, passando in primo luogo dalle volontà del Napoli. Bocca semi-cucita a Coppa raggiunta sull'argomento: "Voglio fare un grande applauso a tutta la squadra. Siamo molto felici, abbiamo lottato davvero bene dall’inizio alla fine. Vogliamo ringraziare anche i tifosi: sono stati incredibili per tutta la partita. Volevamo conquistare tre trofei, uno lo abbiamo vinto e uno no. Domenica combatteremo per conquistare la quinta stella. Futuro? Sarà una decisione importante" ha svicolato, "da prendere solo a fine stagione".

Osimhen sul mercato estivo: le piste che lo trattengono in Turchia

Quale sarà il destino di Victor Osimhen? Al momento resta una autentica incognita e le possibili strade incrociano almeno tre destini differenti. Potrebbe rimanere al Galatasaray dov'è andato in prestito dopo lo "strappo" con il Napoli, che però non ha alcuna intenzione di perdere sul fronte economico, facendo valere la clausola che scatterà nel prossimo mercato estivo. Dove, e qui la seconda – clamorosa – ipotesi che rimbalza prepotentemente proprio sulla stampa turca, si potrebbe inserire il rivale storico dei giallorossi, il Fenerbahce, fortemente interessato a Osimhen e "facilitato" anche dai 75 milioni della clausola prevista per una eventuale cessione all'estero.

Il contratto di Osimhen con il Napoli, le clausole e la Juve sullo sfondo

Sullo sfondo, ma nemmeno tanto, c'è poi la terza via, quella di una Juventus direttamente interessata con la gestione difficile (e forse al capolinea) di Dejan Vlahovic. Cristiano Giuntoli sta cercando da tempo di superare gli ostacoli legati alla clausola rescissoria e alla riluttanza del presidente De Laurentiis a cedere Osimhen a un club italiano. I contatti con l’entourage del giocatore sarebbero già in corso con il club bianconero, provando a mettere pressione sul Napoli. Il nodo è proprio riguardante il contratto e le clausole inserite in esso: ufficialmente l'iniziale pagamento da 130 milioni è sceso a 75 in caso di cessione all'estero mentre per un possibile approdo in una italiana non ci sarebbero cifre prefissate e nei mesi scorsi è circolata anche la notizia di un'ulteriore postilla – mai confermata – in cui si nega proprio questa possibilità.