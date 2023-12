Osimhen risponde a un tifoso con un meme che istiga al suicidio: leggerezza incomprensibile Brutta uscita a vuoto di Osimhen sui social per rispondere ad un tifoso che metteva in discussione la sua vittoria del Pallone d’Oro Africano.

Victor Osimhen è finito al centro di un caso social a causa di un commento postato con un po' troppa leggerezza. L'occasione è stata offerta da una critica mossa da un utente su X sull'assegnazione del Pallone d'Oro africano che a suo dire sarebbe dovuto finire nella bacheca di un altro giocatore e non del nigeriano del Napoli. Quest'ultimo ha pubblicato un meme che istiga al suicidio: una scelta molto discutibile che non è passata inosservata.

"Hakimi merita di più questo premio per il suo contributo al nostro continente nel portare la sua squadra di casa alle semifinali della Coppa del Mondo". Questo il post di un tifoso, che ha messo in discussione l'assegnazione del premio a Osimhen che ha battuto Salah e proprio l'ex esterno dell'Inter attualmente al Paris Saint-Germain. Qual è stata la reazione del bomber?

Un'immagine con il disegno di una rana in abito che si apre la giacca e mostra un cappio nel taschino interno. Un meme popolare che rappresenta un riferimento al suicidio, rivolto a chi ha contestato la sua vittoria. Inevitabilmente la risposta è diventata virale come confermato dal milione di visualizzazioni, con tanto di reazioni e commenti. Tanti tifosi si sono mostrati increduli per lo scivolone di Osimhen, che per un attimo ha dimenticato di essere un personaggio pubblico agendo con troppa superficialità.

Ci si sarebbe aspettati un altro tipo di comportamento soprattutto da chi in passato ha dimostrato di dare grande peso ai social. Basti pensare alla polemica molto forte scatenatasi per il video tiktok del Napoli, che Osimhen ha considerato una presa in giro nei suoi confronti. Una situazione che ha quasi provocato una frattura insanabile tra il giocatore e il club, poi rientrata. Sicuramente dunque il nigeriano avrebbe dovuto mantenere un comportamento diverso senza pubblicare immagini di questo tipo, che possono urtare la sensibilità di tanti considerando il peso che oggi hanno i social network