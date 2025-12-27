Osimhen provoca l’allenatore della Tunisia dopo il gol e viene subito punito in Coppa d’Africa

La Nigeria ha mancato anche a questo giro la qualificazione ai Mondiali e per questo motivo ha ulteriore voglia di vincere la Coppa d'Africa. La squadra è fortissima, Osimhen è il simbolo di questa squadra. L'ex calciatore del Napoli ha timbrato il cartellino anche nell'insidiosa partita con la Tunisia, ma dopo aver fatto gol ha provocato la panchina della squadra avversaria e per questo si è preso un cartellino giallo.

Le parole di Trabelsi su Osimhen

In palio tra Nigeria e Tunisia non c'era la qualificazione, ma il primato del girone – perché le altre del gruppo sono troppo deboli per insidiarle. E si sa vincere aiuta a vincere. Alla vigilia il CT della Tunisia Sami Trabelsi, omonimo del più noto ex difensore dell'Ajax, aveva detto che avrebbe fatto di tutto per imbrigliare Victor Osimhen, il pericolo numero uno delle SuperEagles. Con sicumera eccessiva aveva dichiarato: "Cercherò di toglierlo dal gioco". In fondo aveva ragione, ma quelle parole hanno toccato nel vivo il calciatore del Galatasaray, che ha aumentato evidentemente la sua voglia di gol.

Gol e cartellino giallo per Osimhen

Così, quando al 44′ Osimhen è svettato per il gol dell'1-0, sfruttando un fantastico assist di Lookman, è esplosa tutta la rabbia del bomber che dopo aver trafitto il portiere delle ‘Aquile di Cartagine' (il soprannome della nazionale tunisina), si è rivolto a muso duro verso la panchina della Tunisia e in particolare verso Trabelsi, che ha masticato doppiamente amaro. Il comportamento, però, dell'ex Serie A è stato giudicato provocatorio da parte del direttore di gara che non ci ha pensato su più di tanto nell'estrarre il cartellino giallo per Osimhen, finito velocemente anche nell'elenco dei cattivi per un gesto che non avrebbe dovuto fare.