Osimhen non convocato per Napoli-Genoa: il motivo dell’assenza, quando rientra Osimhen non sarà convocato per Napoli-Genoa. Nel comunicato del club si legge che “ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Osimhen non sarà convocato per Napoli-Genoa. L'attaccante nigeriano non ci sarà in campionato contro i rossoblù e si spera di riaverlo a disposizione per la sfida di Champions League contro il Barcellona.

Nel comunicato ufficiale del club azzurro in merito alla seduta di allenamento di oggi si legge: "Victor Osimhen è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani".

Qualche sentore sulla possibile assenza del numero 9 della squadra campione d'Italia per la sfida contro il Grifone c'era stato già durante la conferenza stampa di Mazzarri: "Osimhen? Negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo. Lui ha fatto tante partite e sarà stanco, ieri ha fatto un lungo volo e credo che possa anche non essere in condizione. Ci parlerò. Poi c'è da dire che ci sono calciatori importanti che sono qui e si allenano per bene. Dovrò valutare".

Osimhen è arrivato nel primo pomeriggio a Castel Volturno per essere sottoposto ad ulteriori controlli medici, dopo quelli approntati ieri sera a casa sua: dopo un confronto con lo staff sanitario, Walter Mazzarri ha deciso di non convocare l'attaccante per la sfida contro il Genoa e farlo lavorare a parte per poterlo avere almeno contro il Barça.

Il rientro a Napoli era stato piuttosto turbolento per l'attaccante azzurro, visto che ha perso l'aereo per rientrare in Italia e ha tardato sulla tabella prevista il ritorno: il capocannoniere dello scorso campionato avrebbe dovuto effettuare due scali, ma la prima tratta ha accumulato un ritardo di una ventina di minuti e così la coincidenza per il secondo volo è saltata. In questo modo Osimhen è arrivato nel tardo pomeriggio di giovedì in Italia e soltanto oggi è tornato in campo con la squadra.