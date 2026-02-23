Osimhen-Juve, il volo per Torino tra mistero del ginocchio e caso stipendi: cosa sta succedendo

Cosa sta succedendo tra Victor Osimhen e il Galatasaray? Le voci che rimbalzano dalla Turchia a un paio di giorni dal ritorno degli ottavi di Champions con la Juventus accendono i riflettori sul nigeriano e su un presunto mancato pagamento degli stipendi. Sarebbe questo il motivo del ventilato malessere che avrebbe addirittura portato il calciatore a saltare l'ultima gara di campionato per un "problema al ginocchio". Almeno questa è la versione ufficiale, che da più parti a Istanbul hanno interpretato come tentativo di nascondere dell'altro: ovvero, il malumore del calciatore per il ritardo nella corresponsione dei pagamenti di gennaio e febbraio. La situazione, però, appare più articolata di quel che sembra.

Tutto nasce dalle indiscrezioni che hanno accompagnato l'esclusione dell'attaccante nella sfida di Super Lig contro il Konyaspor. Secondo media turchi il giocatore si sarebbe rifiutato di scendere in campo proprio a causa delle pendenze economiche non saldate. E che, anzi, quanto accaduto di recente altro non sarebbe che la punta dell'iceberg rispetto a un malumore che cova sotto la cenere.

La versione ufficiale della società sull'attaccante

Il Galatasaray ha smentito ufficialmente queste voci, dichiarando che l'assenza di Osimhen era dovuta esclusivamente a un problema fisico (un fastidio al ginocchio). La riprova di ciò è stata la "normale" presenza dell'ex Napoli a bordo del volo che ha portato la squadra in Italia. E il fatto che sia rimasto fuori dalla sfida di campionato è stata solo "gestione precauzionale" per preservare l'integrità del calciatore. Non c'è alcuna crisi di liquidità, quindi, ma solo slittamenti tecnici legati ai flussi di cassa della Champions League. Al netto di tutto ciò, la sconfitta in campionato ha portato sotto i riflettori un fattore preciso: la dipendenza tattica della squadra da Osimhen.

Le cifre del contratto: l'ingaggio da record di Osimhen

L'impatto economico di Osimhen sulle casse del Galatasaray è senza precedenti per la Süper Lig. Dopo il riscatto definitivo dal Napoli nell'estate del 2025 per una cifra vicina ai 75 milioni di euro, l'attaccante ha firmato un contratto quadriennale da capogiro basato su una serie di voci che possono far lievitare la parte fissa fino a 21 milioni di euro netti:

stipendio base – 15 milioni di euro netti a stagione

– 15 milioni di euro netti a stagione bonus Fedeltà – 1 milione di euro garantito ogni anno

– 1 milione di euro garantito ogni anno diritti d'immagine – circa 5 milioni di euro annui per la gestione commerciale del suo brand

– circa 5 milioni di euro annui per la gestione commerciale del suo brand premi legati a gol e traguardo di squadra – in questo caso il totale può alzare l'asticella fino a 21 milioni di euro netti all'anno.

È proprio questa cifra così alta e onerosa per le casse della società turca ad aver creato, secondo gli analisti, l'attuale (presunta) situazione di tensione finanziaria nonostante patrimonio immobiliare, sponsorizzazioni e un sistema fiscale (per i calciatori che dicono sì al trasferimento) più vantaggioso rispetto ad altri Paesi permettano alla società di attrarre star del pallone molto costose.