Champions League
video suggerito
video suggerito

Osimhen-Juve, il volo per Torino tra mistero del ginocchio e caso stipendi: cosa sta succedendo

A pochi giorni dal ritorno di Champions con i bianconeri, in Turchia fa discutere il caso dell’attaccante e di un presunto malessere per lo slittamento di alcuni pagamenti. Il club smentisce ufficialmente ma qualcosa non torna.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Maurizio De Santis
0 CONDIVISIONI
Immagine

Cosa sta succedendo tra Victor Osimhen e il Galatasaray? Le voci che rimbalzano dalla Turchia a un paio di giorni dal ritorno degli ottavi di Champions con la Juventus accendono i riflettori sul nigeriano e su un presunto mancato pagamento degli stipendi. Sarebbe questo il motivo del ventilato malessere che avrebbe addirittura portato il calciatore a saltare l'ultima gara di campionato per un "problema al ginocchio". Almeno questa è la versione ufficiale, che da più parti a Istanbul hanno interpretato come tentativo di nascondere dell'altro: ovvero, il malumore del calciatore per il ritardo nella corresponsione dei pagamenti di gennaio e febbraio. La situazione, però, appare più articolata di quel che sembra.

Tutto nasce dalle indiscrezioni che hanno accompagnato l'esclusione dell'attaccante nella sfida di Super Lig contro il Konyaspor. Secondo media turchi il giocatore si sarebbe rifiutato di scendere in campo proprio a causa delle pendenze economiche non saldate. E che, anzi, quanto accaduto di recente altro non sarebbe che la punta dell'iceberg rispetto a un malumore che cova sotto la cenere.

La versione ufficiale della società sull'attaccante

Il Galatasaray ha smentito ufficialmente queste voci, dichiarando che l'assenza di Osimhen era dovuta esclusivamente a un problema fisico (un fastidio al ginocchio). La riprova di ciò è stata la "normale" presenza dell'ex Napoli a bordo del volo che ha portato la squadra in Italia. E il fatto che sia rimasto fuori dalla sfida di campionato è stata solo "gestione precauzionale" per preservare l'integrità del calciatore. Non c'è alcuna crisi di liquidità, quindi, ma solo slittamenti tecnici legati ai flussi di cassa della Champions League. Al netto di tutto ciò, la sconfitta in campionato ha portato sotto i riflettori un fattore preciso: la dipendenza tattica della squadra da Osimhen.

Leggi anche
Il gesto di Osimhen quando capisce che la Juve è a pezzi: corre dal raccattapalle e gli spiega cosa fare
Immagine

Le cifre del contratto: l'ingaggio da record di Osimhen

L'impatto economico di Osimhen sulle casse del Galatasaray è senza precedenti per la Süper Lig. Dopo il riscatto definitivo dal Napoli nell'estate del 2025 per una cifra vicina ai 75 milioni di euro, l'attaccante ha firmato un contratto quadriennale da capogiro basato su una serie di voci che possono far lievitare la parte fissa fino a 21 milioni di euro netti:

  • stipendio base – 15 milioni di euro netti a stagione
  • bonus Fedeltà – 1 milione di euro garantito ogni anno
  • diritti d'immagine – circa 5 milioni di euro annui per la gestione commerciale del suo brand
  • premi legati a gol e traguardo di squadra – in questo caso il totale può alzare l'asticella fino a 21 milioni di euro netti all'anno.

È proprio questa cifra così alta e onerosa per le casse della società turca ad aver creato, secondo gli analisti, l'attuale (presunta) situazione di tensione finanziaria nonostante patrimonio immobiliare, sponsorizzazioni e un sistema fiscale (per i calciatori che dicono sì al trasferimento) più vantaggioso rispetto ad altri Paesi permettano alla società di attrarre star del pallone molto costose.

Immagine
Immagine
Champions League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Champions League 2025/26
Juventus
0 CONDIVISIONI
Immagine
Olimpiadi
2026
Perché l’Arena di Verona è apparsa semivuota durante la cerimonia di chiusura dei Giochi
Cosa ricorderemo davvero di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali delle donne leggendarie
Jvan Sica
Perché l’Italia è dietro l'Olanda nel classifica del medagliere alle Olimpiadi anche se ha vinto 10 medaglie in più
Quanto hanno guadagnato gli atleti italiani per le medaglie vinte alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026
Il medagliere dei Giochi aggiornato: la posizione dell'Italia e la classifica completa alla fine dei Giochi
La storia di Klaebo, che vince 6 medaglie d'oro alle Olimpiadi ma non guadagnerà un solo euro in premi in denaro
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Champions League
api url views