Come fa il Galatasaray ad avere così tanti soldi da permettersi Osimhen e Icardi in Turchia

Avversario della Juve in Champions, il Galatasaray vanta campioni assoluti. Come fa il club turco a finanziare gli stipendi milionari di Icardi e Osimhen tra sponsor, fisco e stadi sold out.

Nel Galatasaray che affronta la Juventus nei playoff di Champions League, c'è un ex bianconero come Lemina e due calciatori che la Vecchia Signora ha cercato a lungo sul mercato, ovvero Osimhen e Icardi. Questo perché il calcio turco e in particolare il club giallorosso ha visto negli ultimi anni accrescere a dismisura il suo appeal, come confermato appunto da colpi in entrata prestigiosi (Lang, Sané, Singo, Gundogan e così via) e contratti importanti per le proprie stelle. Come hanno fatto il Galatasaray e anche altri club turchi ad acquisire questo status? E da dove arrivano tutti questi soldi?

Perché le stelle del calcio scelgono il Galatasaray

Nelle ultime stagioni la società di Istanbul è riuscita ad assicurarsi giocatori top, ambiti anche da club di campionati più importanti. Questo mettendo innanzitutto sul piatto offerte molto allettanti e ingaggi alti. Un fattore che sicuramente ha inciso e non poco nelle scelte dei giocatori con la prospettiva di beneficiare anche di un sistema fiscale molto più agevolato rispetto a Paesi come Italia, Inghilterra, Spagna e Francia. Ma come fa il Galatasaray ad avere comunque questa disponibilità economica che lo fa sembrare quasi un club arabo?

Osimhen durante una partita di Champions con il Galatasaray

Come fa il Galatasaray ad avere questa disponibilità economica, da dove arrivano i soldi

Storicamente le società turche hanno sempre dovuto fare i conti con debiti, che hanno portato poi spesso a situazioni al limite. In questo scenario sono intervenuti il governo e consorzi di banche per ristrutturare la situazione debitoria, spalmandola su tantissimi anni con tassi agevolati. Negli ultimi anni, la società giallorossa ha trovato però un sistema per potersi muovere in modo molto aggressivo, soprattutto in chiave mercato con una liquidità importante.

Patrimonio immobiliare, sponsor e tifosi

Innanzitutto il Gala ha sfruttato il suo patrimonio immobiliare, con accordi per trasformare grandi terreni in zone residenziali di lusso. Una situazione che ovviamente sta facendo entrare tanti soldi nelle casse. C’è poi il discorso delle sponsorizzazioni, che entrano proprio direttamente anche nel pagamento degli stipendi più alti. Una parte degli emolumenti viene garantita dal club e l’altra da sponsor privati, che vengono poi inglobati nella dirigenza.

A questo poi bisogna aggiungere anche tutto quello che arriva anche dai tifosi. Lo stadio è praticamente sempre sold out con i prezzi dei biglietti e delle zone vip tutt'altro che bassi. Questo e il merchandising vanno a gonfie vele, portando altre liquidità importanti nelle casse del club che gode anche dell'ormai costante accesso all'Europa che conta, ulteriore vetrina prestigiosa. Tutti fattori che non possono che "aiutare", i calciatori ad accettare il trasferimento a Istanbul dove ad attenderli c'è uno stile di vita molto lussuoso, con tutti i comfort possibili.