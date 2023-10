Ortega incanta e segna un gol stupendo, la classe è intatta: il River Plate vince il torneo Senior Ortega ha dato spettacolo nella gara vinta 10-0 dalla formazione “over” del River Plate contro il Platense.

A cura di Vito Lamorte

Ariel "El Burrito" Ortega continua a mostrare la sua magia a 49 anni. L'ex calciatore di Sampdoria e Parma, leggenda del River Plate, ha segnato un grande gol nella vittoria per 10-0 della sua squadra sul Platense, che ha permesso ai Millonarios di vincere la Liga Profesional de Fútbol Senior.

La formazione di veterani de La Banda è allenata dal padre di Marcelo Gallardo, Máximo, e ha vinto il torneo con due gare d'anticipo: una superiorità schiacciante.

Ortega ha segnato la nona rete e ha incantato tutti con un pallonetto bellissimo che ha fatto scattare tutti in piedi per applaudire. El Burrito ha dimostrato che la sua classe è ancora intatta con un tocco morbidissimo che a molti ha ricordato altri gol segnati come quelli contro il Ferro (1996), Belgrano (2000), San Lorenzo (2006) e Chacarita (2009). Il pallonetto è parte del repertorio di Ortega da sempre. All'altezza della mezzaluna, ha colpito sotto la palla che ha superato il portiere, che era qualche passo più avanti, e si è infilata nei pressi del secondo palo.

Gli altri marcatori della partita sono stati l'uruguaiano Rodrigo Mora (tripletta), Alejandro "Chori" Domínguez (doppietta), Diego Barrado, Wilson Severino, Walter Avecedo e Matías Ramírez.

L'ex numero 10 della nazionale argentina ha legato la parte migliore della propria carriera proprio al River, dove ha giocato in tre periodi differenti: fino al '97, tra il 2000 e il 2002 e poi tra il 2006 e il 2008. In mezzo le poco fortunate esperienze in Europa, con il Valencia, tra gennaio '97 e giugno '98, la Sampdoria nel '98-99, annata conclusasi con la retrocessione in Serie B, dopo 17 anni consecutivi in massima serie, e con il Parma nell'annata seguente.

Nel torneo Senior il River Plate ha raggiunto 45 punti in 19 partite: ne ha vinte 14, pareggiate tre e ne ha perse solo due ha segnando 56 gol. Un weekend molto fortunato per la società del barrio di Nunez, visto che poche ore prima era arrivata anche la vittoria nel SuperClasico in casa del Boca Juniors per 2-0.