Orsolini fa tripletta, Skorupski para tutto: il Bologna batte l’Empoli 3-0 ed è 8° in Serie A Al Dall’Ara il Bologna batte l’Empoli e ottiene il sesto risultato utile consecutivo. L’incontro è stato deciso da una tripletta di Riccardo Orsolini. Skorupski tra i migliori in campo.

A cura di Alessio Morra

Il Bologna tiene ancora la porta inviolata, batte l'Empoli e allunga la serie utile. La squadra di Thiago Motta fa festa con i gol di Orsolini, ben tre, e festeggia i tre punti anche con le parate di Skorupski. L'Empoli ha disputato una buonissima partita, ma è finita ko per la sesta volta in sette partite di campionato.

La partita è stata davvero bella. Bologna e Empoli hanno due allenatori che praticano il bel calcio e che schierano due squadre propositive. La mano di Andreazzoli c'è e si vede. Il Bologna ha una difesa di ferro, ma l'Empoli solo nel primo tempo è riuscita ad avere quattro nitide occasioni da gol, in tre di queste Skorupski è stato straordinario. Il portiere polacco per la quarta volta di fila ha tenuto la propria porta inviolata, ed ha messo le mani sulla partita, ma la firma su questo successo però è di Riccardo Orsolini.

L'esterno è pungolato tanto da Thiago Motta che ha deciso di schierarlo dal primo minuto e Orsolini lo ha ripagato realizzando due gol molto pesanti. Il primo, al 21′, è un'opera d'arte calcistica, un numero d'alta scuola, poi un tiro potente che non ha lasciato scampo a Berisha. Poi nella ripresa, dopo essersi divorato un gol fatto (bello l'assist di Zirkzee), ha trovato il raddoppio (curiosamente sempre al 21′). Uno, due di Orsolini che lancia un bel Bologna, che se riuscisse a trovare i gol pure di Zirkzee, che si muove bene, ma se n'è divorato uno sul finire del primo tempo.

Quando la partita sembrava incanalata sul 2-0, con una sfilza di cambi tra una squadra e l'altra, è arrivato pure il tris del Bologna, che ha segnato ancora Orsolini, autore di un tiro meraviglioso, un colpo al volo che si è infilato nell'angolino. 3-0 per il Bologna, punteggio pesantissimo per l'Empoli. Thiago Motta sale all'ottavo posto in Serie A.

Il Bologna sale a quota 10 punti ed è all'ottavo posto. A meno uno da Lecce e Fiorentina (che gioca il Monday Night). Mentre l'Empoli resta a 3 punti, come Salernitana e Udinese. Dietro c'è solo il Cagliari.