Onana torna in nazionale dopo le polemiche dei Mondiali: “Ho affrontato manipolazioni e ingiustizie” In un lungo comunicato Onana ha annunciato il suo ritorno in nazionale: “Rispondo alla chiamata della mia nazione con una certezza incrollabile”

A cura di Ada Cotugno

Nove mesi dopo aver annunciato il suo allontanamento dalla nazionale André Onana riapre le sue porte al Camerun. Il brusco addio alla squadra aveva segnato gli ultimi Mondiali: il portiere era stato messo fuori rosa per motivi disciplinari dal ct Song, non contento del suo modo di giocare che prevedeva troppi rischi per la porta.

Tra retroscena, comunicati e spiegazioni, assieme all'eliminazione da Qatar 2023 era calato il sipario sull'avventura di Onana che si era di fatti ritirato dalla nazionale nonostante la giovanissima età. Ma a pochi mesi dalla Coppa d'Africa è arrivato un dietrofront clamoroso con un nuovo comunicato ufficiale in cui il portiere ha chiarito la sua posizione.

"Il mio desiderio di rappresentare il mio Paese non ha mai vacillato fin da quando ero giovane, e questa aspirazione rimane una parte inseparabile della mia identità. Rispondo alla chiamata della mia nazione con una certezza incrollabile, per rispondere alle aspettative e al sostegno dei camerunesi, che meritano una nazionale determinata a brillare", ha scritto Onana rivolgendosi a tutti i suoi tifosi. E poi ha proseguito facendo appello alle tante polemiche ce hanno caratterizzato il suo brusco addio, per molti ancora nebuloso e pieno di incongruenze.

"Negli ultimi mesi ho dovuto affrontare prove segnate da ingiustizie e manipolazioni. Di fronte alle manipolazioni, alle bugie e agli abusi di potere, scelgo di rimanere fedele ai miei ideali, rappresentando con orgoglio un Paese che merita il nostro impegno sincero".

Il portiere, che dopo la finale di Champions League ha salutato l'Inter per passare al Manchester United, ha chiuso così ogni contrasto con il Camerun che è pronto ad accoglierlo nuovamente nel momento più importante. I Leoni Indomabili dovranno affrontare ancora una partita di qualificazione alla Coppa d'Africa, una competizione nella quale vuole tornare a essere protagonista per mettersi alle spalle tutte le polemiche.