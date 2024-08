video suggerito

Onana provoca Haaland sul calcio di rigore ma finisce male: la strategia gli si ritorce contro Il trucchetto psicologico di Onana finisce malissimo: provoca Haaland invitandolo a tirare il rigore da un lato ma rimedia soltanto una figuraccia durante il Community Shield. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

André Onana è stato ancora protagonista del Manchester United, ma questa volta la sfida con Erling Haaland non finisce proprio benissimo. Il Manchester City ha vinto il Community Shield ai calci di rigore dopo aver concluso 1-1 i tempi regolamentari e il portiere del Camerun si è fatto notare per un siparietto con l'attaccante avversario che gli si è completamente ritorto contro.

Una sorta di trucco psicologico andato male, anche perché ha scelto il cliente sbagliato da impressionare: Haaland non si è lasciato condizionare e ha mandato in porta il suo tiro, contribuendo alla vittoria della squadra che ha messo in bacheca il promo titolo stagionale.

La provocazione di Onana

Non è la prima volta che il portiere mette in atto il suo trucchetto che fin qui non ha avuto molti esiti positivi. Quando si è ritrovato davanti Haaland ha cercato di depistarlo con una sola mossa: gli ha lasciato appositamente metà della porta vuota, indicandogli lo spazio dove lo invitava a calciare. Una sfida a distanza tra i due, una provocazione bella e buona che molto spesso in altre circostanze mette in difficoltà gli attaccanti e li distrae dal proprio compito.

Ma un cyborg come Haaland non si lascia ingannare molto facilmente e per questo non ha colto l'invito del portiere avversario e ha deciso di non stare al suo gioco. Onana si è buttato nel lato che aveva indicato, ma il norvegese è stato bravo a depistarlo e a calciare il pallone dalla parte opposta, segnando il suo rigore e facendogli fare una figuraccia che ha solo preceduto la sconfitta del Manchester United. E subito dopo averlo tratto in inganno l'attaccante è ritornato a centrocampo dal resto della squadra con un sorriso soddisfatto.

La partita fantasma in Italia

I tifosi inglesi hanno assistito all'ennesimo trionfo del Manchester City che ha cominciato la sua stagione portandosi a casa il Community Shield. Purtroppo in Italia nessuno ha potuto guardare la partita: in genere il primo appuntamento del calcio inglese, che si gioca sempre prima dell'inizio del campionato, era trasmesso dovunque e teneva incollati alla tv tanti appassionati italiani. Stavolta però nel nostro Paese nessuno ha acquistato i diritti delle coppe inglesi e la finale non è stata trasmessa, rendendo impossibile la visione ai tanti tifosi residenti in Italia.