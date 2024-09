video suggerito

Onana intrappolato dai tifosi fuori dallo stadio dopo la partita del Camerun: è una scena surreale La macchina sulla quale viaggiava Onana non riusciva a percorrere neanche pochi metri, assediata dai tifosi che volevano avvicinarsi: l'uscita dallo stadio si è trasformata in un incubo.

A cura di Ada Cotugno

Una scena simile non si era mai vista: Andre Onana è stato risucchiato dai tifosi dopo la partita dal Camerun contro lo Zimbabwe giocata in Uganda, bloccato da un vero e proprio muro umano che gli ha reso complicatissima l'uscita dallo stadio e il rientro in aeroporto. Il portiere è stato assediato come si fa con le grandi star e per prendere il volo di ritorno è stato costretto a viaggiare separatamente dal resto della squadra che nel frattempo si è allontanata senza troppi disturbi.

Nonostante sia al centro dell'attenzione per i tanti errori commessi nell'ultima stagione in Africa resta sempre un idolo assoluto, anche se di sicuro non si sarebbe mai aspettato di vedere immagini simili dopo una partita giocata con la nazionale, per di più finita con uno 0-0 un po' deludente.

Onana assediato dai tifosi

La situazione in cui si è ritrovato il portiere è abbastanza surreale. Il Camerun, con il quale il giocatore non ha rapporti idilliaci dagli ultimi Mondiali giocati in Qatar, è stato coinvolto nella particolare trasferta in Uganda che per una notte ha ospitato lo Zimbabwe per inaugurare il suo nuovo stadio appena ristrutturato. Un'idea che ha fatto felici i tantissimi tifosi del Manchester United presenti nel paese: non vedevano l'ora di poter assistere da vicino a una partita del proprio idolo, anche se in verità in Inghilterra i suoi estimatori scarseggiano.

Per questo alla fine della partita è stato preso d'assalto da tutti gli appassionati che lo hanno aspettato fuori: è servito l'intervento della sicurezza per consentirgli di abbandonare l'impianto a bordo di una macchina e non sul classico pullman assieme al resto della squadra. La calca era così fitta che l'automobile faceva fatica a percorrere pochi metri, travolta dal delirio di un'intera popolazione che chiedeva foto, autografi o anche solo un saluto accostandosi ai finestrini.

Onana è riuscito ad arrivare all'aeroporto per prendere in tempo il volo di ritorno ma anche lì la situazione non è migliorata. Già all'andata i suoi sostenitori erano assiepati in ogni dove e addirittura il personale della struttura lo aveva fermato più volte per poter scattare qualche foto, una scena che si è riproposta anche al ritorno in piena notte.

Perché la folla è impazzita per Onana

Sembra un'assurdità, dato che non si tratta di un giocatore dell'Uganda, ma in realtà Onana è una vera personalità da quelle parti. Il Paese vanta una larga fetta di tifosi del Manchester United che per distacco è la squadra più tifata di tutte, con una fanbase che si aggira attorno alle 600mila persone. E per questo motivo la presenza del portiere diventava un vero e proprio evento: la maggior parte dei presenti non ha mai visto dal vivo i Red Devils ed è raro che uno di loro transiti proprio lì. Per questo all'uscita dallo stadio si è scatenato il delirio sotto gli occhi di Onana che non poteva crederci.