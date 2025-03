Okafor mostra gli effetti lampanti di Antonio Conte sul suo fisico: oggi è un altro calciatore

video suggerito

Noah Okafor nell'arco di pochissime settimane ha ritrovato la forma dei giorni migliori. Arrivato dal Milan, l'attaccante svizzero ha mostrato il suo fisico e gli effetti della cura Conte.

A cura di Alessio Morra

Noah Okafor ha vissuto sulle montagne russe per settimane. A metà gennaio il Milan lo cede al Lipsia, ma una volta giunto in Germania non supera le visite mediche. Resta in rossonero, gioca pure una manciata di minuti, sul gong del mercato invernale passa al Napoli che lo prende in presto per sostituire numericamente Kvaratskhelia. Quando arriva Conte dice chelo svizzero deve mettersi in forma, perché, fa capire, ha qualche chilo da smaltire. Okafor gioca poco, contro l'Inter ha fatto vedere le sue qualità e con una stories su Instagram ha mostrato di essere in grande forma. La cura Conte funziona, ora il Napoli attende i suoi gol e le sue giocate.

Le visite mediche non superate al Lipsia, poi l'arrivo al Napoli

Dopo l'addio di Kvara, il Napoli ha scandagliato il mercato alla ricerca del sostituto. Ha fatto fatica a chiudere una serie di trattative e alla fine ha ripiegato su Okafor che il Milan ha ceduto con la formula del prestito oneroso. Il Lipsia, che lo voleva prelevare un paio di settimane prima, lo rispedì al mittente. Okafor non superò le visite mediche. Il perché non è mai stato detto, ma è venuto fuori poi che il suo stato di forma non era dei migliori. Pian piano ha provato a rimettersi in carreggiata. Quando è arrivato a Napoli, Conte ha detto che il calciatore aveva bisogno di allenarsi duramente per trovare la condizione dei giorni migliori, aggiungendo che il campo lo avrebbe trovato pian piano.

Conte lo ha messo a dieta e Okafor è in grande forma

Così è stato. Un minutaggio basso nelle prime settimane, poi con l'Inter l'ex rossonero ha avuto più spazio. Certo, non tantissimo essendo entrato al 77′. Ma tredici minuti più recupero sono molto più dei nove minuti in campo tra Udinese e Como. Okafor si è mosso bene, ha mostrato di essere più in palla, qualche chilo sicuramente lo ha buttato giù. Un paio di guizzi li ha avuti. Al Napoli serve per inseguire un altro sogno. Lui si è messo di buzzo buono e con una stories postata sul suo profilo Instagram ha mostrato il suo fisico, che è quello dei giorni migliori. E pure la voglia di allenarsi, perché lo svizzero si è presentato in palestra nel giorno in cui i suoi compagni sono di riposo.