Offesa razzista a un calciatore e l’amichevole finisce in rissa: pugno in faccia a un difensore del Como Rissa durante l’amichevole tra Wolves e Como. Un difensore del club italiano avrebbe usato un’espressione razzista nei confronti del coreano Hwang. Podence ha reagito ed ha rifilato un pugno a quel calciatore, e per questo è stato espulso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

In un'amichevole estiva un calciatore è stato espulso per aver sferrato un pugno a un avversario, che aveva usato parole razziste per un compagno di squadra del calciatore espulso. Una situazione totalmente assurda, che si è verificata a Marbella dove sono scese in campo il Wolverhampton e il Como, che hanno giocato un'amichevole a porte chiuse.

In Wolves-Como l'insulto razzista a Hwang

L'ambiziosissimo Como dei fratelli Hartono, che hanno tra i soci Thierry Henry e in panchina Cesc Fabregas, è volato in Spagna, precisamente a Marbella dove mentre svolge il ritiro pre-campionato disputa anche delle gare amichevoli. E lì, in Spagna, c'è stato l'incontro con i Wolves, storica squadra di Premier League. La partita si è chiusa con il punteggio di 1-0 per gli inglesi, fin qui niente da segnalare, per quella che poteva essere un'amichevole come tante.

E invece no. Perché nel secondo tempo è stato espulso il portoghese Daniel Podence, che al 69′ ha visto l'arbitro dell'incontro sventolargli il cartellino rosso. Podence, che poche settimane fa ha vinto la Conference League con l'Olympiacos, è stato espulso perché a un certo punto si è scatenata una rissa a causa di un epiteto razzista pronunciato da un difensore del Como nei confronti del calciatore coreano Hwang.

I Wolves denunciano l'accaduto alla Uefa

Dopo la partita è stato il tecnico del Wolverhampton, O'Neill, a spiegare l'accaduto: "Channy ha sentito un commento razzista ed è davvero brutto. Ne ho parlato subito con lui, ho chiesto se voleva far uscire la squadra dal campo o se voleva uscire lui stesso, ma lui era desideroso che la squadra continuasse e facesse il lavoro di cui aveva bisogno. È davvero deludente che sia successo, che dobbiamo parlarne e che abbia avuto un impatto sul gioco: non è l'ideale e cose del genere non dovrebbero accadere. Lui è davvero deluso, ovviamente, e comprensibilmente. Sono orgoglioso del fatto che abbia voluto continuare e mettere la sua squadra al primo posto in un momento difficile per lui. Channy stanno bene e avrà tutto il nostro supporto".

Il Wolverhampton ha fatto sapere che presenterà un reclamo formale alla Uefa in merito all'accaduto. Non è la prima volta che l'attaccante Hwang subisce abusi discriminatori, era accaduto esattamente due anni fa durante un'amichevole pre-campionato con il Farense.