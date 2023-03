Odegaard trasforma un tackle in un colpo di tacco, tifosi dell’Arsenal in estasi: “È un mago” Martin Odegaard ha mandato in estati i tifosi dell’Arsenal nel corso del match vinto contro l’Everton: il norvegese ha effettuato una giocata davvero incredibile in mezzo al campo e i fan dei Gunners hanno esaltato il loro capitano.

A cura di Vito Lamorte

Tifosi dell'Arsenal in estasi dopo l'ennesima prestazione stagionale fantastica da parte di Martin Odegaard. Il centrocampista norvegese contro l'Everton ha messo in mostra nuovamente le sue abilità tecniche e ha contribuito alla vittoria dei Gunners per 4-0, che ha permesso alla squadra di Mikel Arteta di proseguire la sua marcia in vetta alla Premier League.

Dopo una prima parte di gara tranquilla, il capitano è cresciuto man mano che la partita è andata avanti e in ogni porzione di campo ha messo a disposizione della squadra e dei compagni la sua calma, la sua intelligenza e la qualità tecniche.

Ad un certo punto l'episodio che è rimasto negli occhi dei tifosi dell'Arsenal più di ogni altra giocata del match. Il norvegese e l'ex Alex Iwobi si sono lanciati in scivolata per prendere la palla e quando tutto sembrava pronto per una collisione molto forte ecco la giocata del campione: Odegaard si è tirato fuori dalla scivolata e ha controllato la palla con il tacco facendo ripartire subito l'azione d'attacco con un gesto di straordinaria eleganza.

I fan dei Gunners presenti all'Emirates, ma anche coloro che guardavano la partita al pub o a casa, non riuscivano a credere a ciò a cui avevano appena assistito: sui social media è stato il momento più commentato della sfida di Londra e per Odegaard sono arrivati solo commenti pieni di entusiasmo e complimenti.

C'è chi lo ha definito ‘mago' e chi ha fatto riferimento al ‘livello superiore' delle sue performance in questa stagione: Odegaard è il vero leader tecnico di questa squadra e da quando è diventato capitano sembra essere ancora più responsabilizzato.

I Gunners hanno battuto con un sonoro poker l'Everton e continuano la loro marcia in vetta alla Premier: a sbloccare il match ci ha pensato Bukayo Saka al 40′ con una conclusione di destra violentissima. A mettere al sicuro la sfida ci ha pensato Gabriel Martinelli con una doppietta e poi lo stesso Odegaard.

Gli uomini di Mikel Arteta stanno giocando un calcio davvero fantastico e vogliono giocarsi tutte le loro carte per riportare il titolo di Premier League in casa dell'Arsenal dopo vent'anni.