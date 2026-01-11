Nkunku salva il Milan nel finale, pari con la Fiorentina: traversa di Brescianini in pieno recupero

Un gol di Nkunku in pieno recupero gela la Fiorentina che pensava di aver fatto il colpo grosso contro il Milan in casa al Franchi. L'iniziale vantaggio di Comuzzo aveva illuso gli uomini di Vanoli che non riescono però ad andare oltre il punteggio di 1-1. Prima volta che i toscani in stagione riescono a centrare tre partite consecutive senza perdere. L'attaccante francese dei rossoneri è decisivo dopo il suo ingresso in campo ma nel finale Brescianini prima colpisce la traversa e poi Kean si divora il gol del definitivo ko rossonero chiuso dalla parata di Maignan.

Uno dei gol sbagliati da Pulisic nel primo tempo.

Tre occasioni da gol mancate da Pulisic nel primo tempo

Nel primo tempo il Milan è stata la squadra ad andare maggiormente vicina al gol. Per ben tre volte Pulisic ha tentato di mettere a segno la rete che poteva portare in vantaggio i rossoneri ma un po' la bravura di De Gea e un po' l'imprecisione dell'americano non hanno permesso alla squadra di Allegri di portarsi sullo 0-1. L'ex Chelsea, lanciato al meglio in rete da Fullkrug in due occasioni la prima volta ha tentato di scartare De Gea tirando poi sull'esterno della rete, nella seconda occasione invece solo contro l'estremo difensore viola si è fatto ipnotizzare da quest'ultimo e poi nel finale di tempo ha calciato fuori di sinistro un diagonale che però non ha impensierito molto lo spagnolo.

Gabbia di testa ha tentato di mettere la palla in rete sugli sviluppi di un calcio d'angolo sprecando ancora. Ma il Milan non è stato positivissimo da questo punto di vista, è mancata la zampata finale che in queste partite è determinante. La viola nel primo tempo invece ha in due occasioni avuto la possibilità con Gudmundsson di sfruttare due disimpegni sbagliati dal Milan ma senza riuscire a trovare la via del gol. Nel finale espulso poi Vanoli per proteste dopo un fallo su Saelemaekers fischiato da Massa. Il primo tempo finisce 0-0.

Il gol del pareggio firmato da Nkunku.

Prima Comuzzo e poi Nkunku: Fiorentina e Milan segnano nella ripresa

Nel secondo tempo Allegri inizia con gli stessi undici che avevano chiuso la prima frazione e poi fa entrare in campo Leao, Bartesaghi, Rabiot e Fofana capendo che il Milan aveva bisogno di una scintilla. Ma proprio nel momento in cui i rossoneri dovevano mettere una marcia in più ecco il gol di Comuzzo. Il difensore di testa salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Gudmundsson e porta in vantaggio la viola. Allegri a questo punto deve giocarsi anche la carta Nkunku per prova ad essere ancora più offensivo sperando nella vena realizzativa del francese capace di segnare una doppietta al Verona prima dello stop per infortunio nelle ultime due partite.

I rossoneri ci provano con diverse incursioni di Rabiot da sinistra e la mobilità dello stesso Nkunku che però non riescono a trovare la via del gol. Anzi, in due occasioni è la Fiorentina che prova a sfruttare qualche spazio per cercare di impensierire la retroguardia dei rossoneri e trovare il gol del ko. Ricci ci prova da fuori area ma la palla finisce di pochissimo fuori. Nel finale l'arbitro concede 7 minuti di recupero regalando gli ultimi istanti della partita a dir poco emozionanti.

E così nel recupero ecco arrivare il gol di Nkunku. Saelemaekers strappa palla a Fagioli a metà campo e serve palla a Fofana il quale è mostruoso a trovare uno spazio impressionante per servire l'assist all'accorrente Nkunku che di destro mette in rete un pallone potentissimo sul quale De Gea non può arrivarci. Nel finale la Fiorentina però va vicina al colpo grosso con la traversa colpita da Brescianini mentre Kean poco dopo tira su Maignan la palla del definitivo 2-1. Finisce 1-1 al Franchi.