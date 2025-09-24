Europa League
video suggerito
video suggerito

Nizza-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Nizza-Roma è il match valido per la prima giornata della fase campionato di Europa League. La sfida tra la squadra di Gasperini e quella francese si giocherà oggi, mercoledì 24 settembre alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Nizza-Roma è il match valido per la prima giornata della fase campionato di Europa League. La sfida della squadra allenata da Gian Piero Gasperini contro quella francese si giocherà oggi, mercoledì 24 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21:00. I giallorossi arrivano a questa partita dopo aver vinto il derby della Capitale contro la Lazio grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini. Gasperini potrebbe scegliere ancora lui a centrocampo mentre in attacco, nelle probabili formazioni, non è da escludere un avvicendamento in attacco tra Ferguson e Dobvyk.

La Roma la scorsa stagione ha chiuso l'Europa League uscendo contro l'Athletic Bilbao. Oggi il percorso dei giallorossi invece inizia con la sfida contro il Nizza, a cui seguiranno poi gli impegni contro Lille, Viktoria Plzen, Rangers, Midtjylland, Celtic, Stoccarda e Panathinaikos. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Dybala non convocato a causa dell'ultimo infortunio subito contro il Torino in campionato.

  • Partita: Nizza-Roma
  • Orario: 21:00
  • Dove: Allianz Riviera, Nizza
  • Quando: mercoledì 24 settembre 2025
  • Diretta TV: Sky
  • Diretta streaming: SkyGo, Now
  • Competizione: 1a giornata di Europa League

Dove vedere Nizza-Roma in diretta TV

Nizza-Roma sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Telecronaca del match a cura di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Leggi anche
Inter-Sassuolo, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Nizza-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra Nizza e Roma sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Nizza-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.

Immagine
Immagine
Europa League 2025/26
News Calendario e Risultati Classifica
Calcio
Europa League 2025/26
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Coppa Italia
Il Milan non si ferma, Lecce travolto e ottavi raggiunti: si sbloccano Gimenez e Nkunku
Landucci osa in TV con Monica Bertini: "Noi della vecchia generazione preferiamo le donne"
I rossoneri agli ottavi con la Lazio. Avanzano Cagliari e Udinese: battute Frosinone e Palermo
Questa sera si giocano altre due partite dei sedicesimi: Verona-Venezia e Como-Sassuolo
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Europa League
api url views