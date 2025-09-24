Nizza-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Nizza-Roma è il match valido per la prima giornata della fase campionato di Europa League. La sfida tra la squadra di Gasperini e quella francese si giocherà oggi, mercoledì 24 settembre alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Nizza-Roma è il match valido per la prima giornata della fase campionato di Europa League. La sfida della squadra allenata da Gian Piero Gasperini contro quella francese si giocherà oggi, mercoledì 24 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21:00. I giallorossi arrivano a questa partita dopo aver vinto il derby della Capitale contro la Lazio grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini. Gasperini potrebbe scegliere ancora lui a centrocampo mentre in attacco, nelle probabili formazioni, non è da escludere un avvicendamento in attacco tra Ferguson e Dobvyk.

La Roma la scorsa stagione ha chiuso l'Europa League uscendo contro l'Athletic Bilbao. Oggi il percorso dei giallorossi invece inizia con la sfida contro il Nizza, a cui seguiranno poi gli impegni contro Lille, Viktoria Plzen, Rangers, Midtjylland, Celtic, Stoccarda e Panathinaikos. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Dybala non convocato a causa dell'ultimo infortunio subito contro il Torino in campionato.

Partita: Nizza-Roma

Orario: 21:00

Dove: Allianz Riviera, Nizza

Quando: mercoledì 24 settembre 2025

Diretta TV: Sky

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: 1a giornata di Europa League

Dove vedere Nizza-Roma in diretta TV

Nizza-Roma sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Telecronaca del match a cura di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Nizza-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita

La sfida tra Nizza e Roma sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Nizza-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.