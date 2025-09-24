Nizza-Roma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita
Nizza-Roma è il match valido per la prima giornata della fase campionato di Europa League. La sfida della squadra allenata da Gian Piero Gasperini contro quella francese si giocherà oggi, mercoledì 24 settembre, con calcio d'inizio alle ore 21:00. I giallorossi arrivano a questa partita dopo aver vinto il derby della Capitale contro la Lazio grazie a un gol di Lorenzo Pellegrini. Gasperini potrebbe scegliere ancora lui a centrocampo mentre in attacco, nelle probabili formazioni, non è da escludere un avvicendamento in attacco tra Ferguson e Dobvyk.
La Roma la scorsa stagione ha chiuso l'Europa League uscendo contro l'Athletic Bilbao. Oggi il percorso dei giallorossi invece inizia con la sfida contro il Nizza, a cui seguiranno poi gli impegni contro Lille, Viktoria Plzen, Rangers, Midtjylland, Celtic, Stoccarda e Panathinaikos. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Dybala non convocato a causa dell'ultimo infortunio subito contro il Torino in campionato.
- Partita: Nizza-Roma
- Orario: 21:00
- Dove: Allianz Riviera, Nizza
- Quando: mercoledì 24 settembre 2025
- Diretta TV: Sky
- Diretta streaming: SkyGo, Now
- Competizione: 1a giornata di Europa League
Dove vedere Nizza-Roma in diretta TV
Nizza-Roma sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Gli abbonati potranno sintonizzarsi all'evento sintonizzandosi ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251). Telecronaca del match a cura di Riccardo Gentile con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.
Nizza-Roma, dove vederla in diretta streaming: l'orario della partita
La sfida tra Nizza e Roma sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di Sky Go disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet.
Nizza-Roma, le probabili formazioni della partita di Europa League
NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Peprah, Bah, Bard; Clauss, Bourdaoui, Vanhoutte, Gouveia; Diop, Boga; Moffi. All. Haise.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson. All. Gasperini.