Nicolas Giani è morto a 39 anni dopo una malattia: addio all’ex capitano della Spal che arrivò in Serie A 

Nicolas Giani è morto a 39 anni dopo una malattia: fu capitano e simbolo della SPAL nella doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A. L’ultimo messaggio ai tifosi.

Nicolas Giani è morto a 39 anni: si è spento lunedì 2 febbraio a Desenzano del Garda, dopo una malattia. La sua scomparsa ha colpito l'ambiente biancazzurro perché Giani era stato molto più di un difensore.

Il comasco classe '86 era diventato il capitano e uno dei simboli della SPAL che dal 2014 al 2017 firmò una delle scalate più incredibili del calcio italiano, dalla Lega Pro fino alla Serie A, tornata a Ferrara dopo un digiuno lungo 49 anni.

La doppia promozione e il legame con Ferrara

Arrivato a Ferrara nel 2014, Giani si prese presto la fascia e guidò il gruppo nei due anni-chiave: il trionfo in Lega Pro nella stagione 2015-2016 e quello in Serie B nella stagione 2016-2017, che spalancò di nuovo la porta della massima serie.

Con la maglia biancazzurra ha messo insieme oltre 100 presenze e 8 gol, spesso pesanti per una squadra che viveva di compattezza e gerarchie chiare e che, con Leonardo Semplici al timone, ha firmato un'impresa storica.

L'ultimo messaggio ai tifosi

Il 18 gennaio la Curva Ovest dei tifosi spallini aveva pubblicato sui social uno striscione di sostegno. Il giorno dopo Giani aveva risposto con un messaggio che oggi suona come un abbraccio alla sua gente: "Vi ringrazio dal più profondo del mio cuore, sono parole, gesti e pensieri che mi riempiono di energia e positività". Anche il club ha ricordato il suo capitano con un messaggio di cordoglio pubblicato sui propri profili social: "Ciao Nicolas, Ferrara non ti dimenticherà mai".

La carriera: dall'Inter ai campi di tutta Italia

Nato a Como il 13 marzo 1986, cresciuto nel vivaio dell'Inter, Giani ha attraversato categorie e piazze diverse: Cremonese, Pro Patria, Vicenza (dove con Angelo Gregucci venne adattato anche da terzino), Perugia, poi Ferrara. Nel finale di carriera ha vestito anche Spezia, Feralpisalò e Desenzano. Ha avuto presenze con l'Italia Under 18 e Under 19. Lascia la moglie Raluca e la figlia Bianca.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati nel momento in cui la notizia della prematura morte di Nicolas Giani è diventata di dominio pubblico. Tra questi anche quello dell'Inter, la squadra in cui ha militato da giovanissimo: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Nicolas Giani, difensore che ha militato nelle giovanili nerazzurre dal 1998 al 2005. La società si stringe attorno alla famiglia in questo momento di lutto" si legge infatti nella nota diffusa dal club meneghino.